Общество

REGNUMREGNUMГосдума стимулирует вклады в негосударственные пенсионные фонды

Законопроект о негосударственных пенсионных фондах улучшит благосостояние людей предпенсионного возраста. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию

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Rambler News Service05:32

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Государственная Дума РФ04:43

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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
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Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях

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Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
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