Общество

REGNUMREGNUMЗаконопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы

Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
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