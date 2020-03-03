Общество
REGNUMЗаконопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы
Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
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Госдума одобрила во II чтении проект о возрасте получения негосударственной пенсии
Rambler News Service05:32
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Экономика
Акции Сбербанка упали более чем на 6% в течение нескольких минут
Обыкновенные акции Сбербанка снижались на 6,2% в ходе торгов на Московской бирже. Резкое падение наблюдалось в течение десяти минут.
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
Футбол
Киевское «Динамо» на классе обыграло «Колос»
3 марта на стадионе «НСК Олимпийский» в рамках 21 тура украинской Премьер-лиги встретились киевское «Динамо» и «Колос» (Ковалевка).
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус
Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
Футбол
Сборные узнали своих соперников в группах Лиги Наций
Лига D: Последняя лига состоит двух групп, в которых сыграют сборные Мальты, Андорры, Фарерских островов, а также Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.
Политика
Спикер Рады сообщил об отставке премьер-министра Украины
Премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Политика
Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях
Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
Политика
Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Здоровье
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева посетили концерт Вайкуле
Максим Галкин разместил у себя в Insta видеоролик, как он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми посетил концерт Лаймы Вайкуле.
Здоровье
В Белоруссии подтвердили четвертый случай коронавируса
Четвертый случай заболевания коронавирусом лабораторно подтвержден в Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Авто
Продажи нового кроссовера Kia Seltos стартовали в России
Главными конкурентами "Зельтоса" станут Hyundai Creta - самый популярный кроссовер на российском рынке, а также новый Skoda Karoq, продажи которого начнутся в ближайшее время.
Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Общество
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Общество
СК предложил внести конфискацию имущества коррупционеров в Конституцию
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выдвинул предложение о закреплении в Конституции конфискации имущества как меры уголовного наказания.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Происшествия
Летевший в Софию самолет экстренно возвращается в Шереметьево
Самолет А320 компании "Аэрофлот" сообщением Москва-София готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика отказа системы предупреждения столкновения с землей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Армия и оружие
Турция решила разместить в Сирии дополнительные системы ПВО
Турция намерена разместить в Сирии дополнительные системы противовоздушной обороны, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на главу секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаила Демира.
Футбол
Нигматуллин: «Спартак» выглядит мощнее ЦСКА
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.
Технологии
В Японии представили кровать специально для геймеров
Компания Bauhutte в целом занимается исключительно мебелью для геймеров.
Кино
Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме про Бэтмена
Кинокритики назвали 10 худших фильмов 2019 года Также к этой информации стоит прислушаться, потому что издание раньше всех рассказало о том, что Колин Фаррелл присоединился к новой трилогии Мэтта Ривза про Бэтмена в роли Пингвина, а Энди Серкис - в роли дворецкого Альфреда.
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Общество
В «Яндекс.Такси» подтвердили передачу силовикам данных пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил информацию о том, что передает данные о поездках пассажиров сотрудникам правоохранительных органов.
Авто
Хетчбэк Peugeot 208 стал автомобилем года в Европе
Победителем европейского конкурса Car of the Year 2020 стала электрическая версия хетчбэка Peugeot 208, 2 марта сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.