В ГД внесли обновленный законопроект об оценке риска причастности к сомнительным платежам
Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента обновленную редакцию законопроекта, направленного на совершенствование работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций.В источнике
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Подготовлена новая редакция законопроекта о причастности к сомнительным платежам
Бизнес.Рувчера в 10:56
В Госдуму внесли новую редакцию проекта об оценке банковских клиентов-юрлиц
Парламентская газетавчера в 08:38