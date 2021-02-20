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ТАСС
ТАСС

В ГД внесли обновленный законопроект об оценке риска причастности к сомнительным платежам

Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента обновленную редакцию законопроекта, направленного на совершенствование работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций.В источнике
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