Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.В источнике
С чего всё началось
В Госдуму внесен законопроект № 1018844-7
, который предусматривает выплату процентов в пользу пенсионеров, которым пенсия ошибочно была начислена в меньшем размере, чем положено по закону.
ИА Клерк.Рувчера в 07:59
Подробнее о событии
URA.Ru

Россиянам хотят начислить компенсации за недоплаченные пенсии

URA.Ru21:22
ТАСС

Справороссы предложили обязать ПФР выплачивать пени за недоначисленные пенсии

ТАССвчера в 06:59
Царьград

Наказать ПФР, стрясти компенсации: Депутат предложил справедливое решение по обманутым пенсионерам

Царьградвчера в 08:47
Парламентская газета

Депутаты предлагают компенсировать россиянам недополученные пенсии

Парламентская газетавчера в 07:12
Московский Комсомолец

ПФР планируют обложить пени за неправильно начисленные пенсии

Московский Комсомолец21:14
News.ru

Россиянам могут начать выплачивать процент от недополученных пенсий

News.ruвчера в 06:53
REGNUM

Госдума обсудит проценты с компенсаций за недоплаченные пенсии

REGNUMвчера в 06:10

Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Актер Михаил Ефремов, осужденный за совершение смертельного ДТП, вновь отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева, сообщила председатель Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович в среду, 9 сентября.
Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева
Известия05:51
21

В России началась третья фаза исследований вакцины от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости" "Сегодня стартует параллельно третья фаза клинических исследований по вакцине [от коронавируса], созданной первой в мире в Российской Федерации", — сказал Мурашко.
REGNUM05:33

Главы МИД стран G7 назвали Навального жертвой химической атаки

Министры иностранных дел большой семёрки (G7) в совместном заявлении назвали Навального жертвой химической атаки и заявили, что Россия обязана провести тщательное расследование «ужасного нападения с отравлением».
Откровенно RU21:46
2,8K

Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
775

Евросоюз продлил на полгода санкции против РФ по Украине

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM Уточняется, что действие чёрного списка физических и юридических лиц России и Украины, введённого в связи с "дестабилизацией ситуации на Украине", продлено до 15 марта 2021 года.
REGNUM04:53
3