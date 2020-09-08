В России началась третья фаза исследований вакцины от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости" "Сегодня стартует параллельно третья фаза клинических исследований по вакцине [от коронавируса], созданной первой в мире в Российской Федерации", — сказал Мурашко.