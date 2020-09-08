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REGNUM
REGNUM

Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.В источнике
С чего всё началось
В Госдуму внесен законопроект № 1018844-7
, который предусматривает выплату процентов в пользу пенсионеров, которым пенсия ошибочно была начислена в меньшем размере, чем положено по закону.
ИА Клерк.Рувчера в 07:59
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Царьград

Пенсионерам предложили новые выплаты: Депутат назвал условие

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ТАСС

Справороссы предложили обязать ПФР выплачивать пени за недоначисленные пенсии

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ПФР планируют обложить пени за неправильно начисленные пенсии

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Парламентская газета

Депутаты предлагают компенсировать россиянам недополученные пенсии

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URA.Ru

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Россиянам могут начать выплачивать процент от недополученных пенсий

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Госдума обсудит проценты с компенсаций за недоплаченные пенсии

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Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

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REGNUM00:14
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Польша предложила Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

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REGNUM03:35
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США заявили, что ищут в нападениях на своих военных в Сирии умысел России

Военное командование США производит анализ инцидентов между российскими и американскими военными в Сирии на предмет выявления в них преднамеренного умысла со стороны России, заявил начальник штаба сухопутных войск США Джеймс Макконвил, 8 сентября передает CNN.
ИА Красная Веснавчера в 16:44
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