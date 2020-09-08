Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

В коммюнике британского королевского флота обратили внимание, что Великобритания, США, Дания и Норвегия работают вместе ради повышения готовности НАТО к действиям на Крайнем Севере и устойчивости в зоне, которая имеет жизненно важное значение для интересов Великобритании.