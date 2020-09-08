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REGNUM
REGNUM

Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Справороссы предложили обязать ПФР выплачивать пени за недоначисленные пенсии

Глава справороссов напомнил о недавней проверке ПФР со стороны Счетной палаты, выявившей, что фонд объединил около 90 тыс. счетов пенсионеров и недоплатил в общей сложности 2,2 млрд рублей.
ТАСС06:59
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VSE42.RU

Депутаты предложили выплатить недополученные пенсии

VSE42.RU09:30
ТАСС

Справороссы предложили обязать ПФР выплачивать пени за недоначисленные пенсии

ТАСС06:59
Версия-Саратов

В Госдуме предложили обязать Пенсионный фонд платить россиянам пени за неправильно начисленные пенсии

Версия-Саратов07:43
Парламентская газета

Депутаты предлагают компенсировать россиянам недополученные пенсии

Парламентская газета07:12
Царьград

Наказать ПФР, стрясти компенсации: Депутат предложил справедливое решение по обманутым пенсионерам

Царьград08:47
News.ru

Россиянам могут начать выплачивать процент от недополученных пенсий

News.ru06:53
REGNUM

Госдума обсудит проценты с компенсаций за недоплаченные пенсии

REGNUM06:10

Геннадий Орлов выступил против натурализации Жиго для сборной России

В текущем розыгрыше Тинькофф РПЛ московский «Спартак» является на данный момент лидером в турнирной таблице, опережая действующего чемпиона страны в лице санкт-петербургского «Зенита» на один балл.
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Честный рейтинг букмекеров13:30

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РИА Новости13:12

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161.ruвчера в 14:40
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Интерфакс08:48
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РИА Новости15:20

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