Медведев предложил ввести базовый доход в России

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в письме помощнику президента России Максиму Орешкину предложил в качестве эксперимента ввести базовый доход для безработных в размере трех прожиточных минимумов, то есть более 35 тысяч рублей в месяц.