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REGNUM
REGNUM

Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.В источнике
С чего всё началось
В Госдуму внесен законопроект № 1018844-7
, который предусматривает выплату процентов в пользу пенсионеров, которым пенсия ошибочно была начислена в меньшем размере, чем положено по закону.
ИА Клерк.Ру07:59
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Парламентская газета

Депутаты предлагают компенсировать россиянам недополученные пенсии

Парламентская газета07:12
Царьград

Наказать ПФР, стрясти компенсации: Депутат предложил справедливое решение по обманутым пенсионерам

Царьград08:47
Версия-Саратов

В Госдуме предложили обязать Пенсионный фонд платить россиянам пени за неправильно начисленные пенсии

Версия-Саратов07:43
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Депутаты предложили выплатить недополученные пенсии

VSE42.RU09:30
ТАСС

Справороссы предложили обязать ПФР выплачивать пени за недоначисленные пенсии

ТАСС06:59
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Россиянам могут начать выплачивать процент от недополученных пенсий

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Госдума обсудит проценты с компенсаций за недоплаченные пенсии

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Замминистра энергетики Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

Москва, 8 сентября 2020, 18:54 — REGNUM Заместитель главы Минэнерго Анатолий Тихонов после допроса по делу о масштабном мошенничестве задержан до предъявления обвинения, сообщает 8 сентября «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
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