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REGNUM
REGNUM

Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.В источнике
С чего всё началось
В Госдуму внесен законопроект № 1018844-7
, который предусматривает выплату процентов в пользу пенсионеров, которым пенсия ошибочно была начислена в меньшем размере, чем положено по закону.
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Дума ТВ

В ГД внесен законопроект о выплате пеней гражданам за недоначисленные пенсии

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Россиянам могут начать выплачивать процент от недополученных пенсий

News.ru06:53
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В Госдуме предложили обязать Пенсионный фонд платить россиянам пени за неправильно начисленные пенсии

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Депутаты предлагают компенсировать россиянам недополученные пенсии

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ТАСС

Справороссы предложили обязать ПФР выплачивать пени за недоначисленные пенсии

ТАСС06:59
Царьград

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