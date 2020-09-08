Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму
Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.В источнике
С чего всё началось
Справороссы предложили обязать ПФР выплачивать пени за недоначисленные пенсии
Глава справороссов напомнил о недавней проверке ПФР со стороны Счетной палаты, выявившей, что фонд объединил около 90 тыс. счетов пенсионеров и недоплатил в общей сложности 2,2 млрд рублей.
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