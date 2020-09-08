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REGNUM
REGNUM

Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.В источнике
С чего всё началось
В Госдуму внесен законопроект № 1018844-7
, который предусматривает выплату процентов в пользу пенсионеров, которым пенсия ошибочно была начислена в меньшем размере, чем положено по закону.
ИА Клерк.Ру07:59
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VSE42.RU

Депутаты предложили выплатить недополученные пенсии

VSE42.RU09:30
Царьград

Наказать ПФР, стрясти компенсации: Депутат предложил справедливое решение по обманутым пенсионерам

Царьград08:47
News.ru

Россиянам могут начать выплачивать процент от недополученных пенсий

News.ru06:53
Парламентская газета

Депутаты предлагают компенсировать россиянам недополученные пенсии

Парламентская газета07:12
ТАСС

Справороссы предложили обязать ПФР выплачивать пени за недоначисленные пенсии

ТАСС06:59
Версия-Саратов

В Госдуме предложили обязать Пенсионный фонд платить россиянам пени за неправильно начисленные пенсии

Версия-Саратов07:43
REGNUM

Госдума обсудит проценты с компенсаций за недоплаченные пенсии

REGNUM06:10

Пенсию на Украине получают 500 тыс. жителей ДНР и ЛНР — Резников

По данным украинских социологов, за немедленное возобновление выплаты пенсий всем пенсионерам, живущим в ДНР и ЛНР, выступает 48,5% жителей Украины, 23,6% опрошенных выступают категорически против этого решения.
Пенсию на Украине получают 500 тыс. жителей ДНР и ЛНР — Резников
REGNUM08:49
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В Минске начались задержания участников акции в поддержку Колесниковой

Силовики в Минске задержали несколько десятков участников акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости13:12
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс08:48
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Замминистра энергетики Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве

Москва, 8 сентября 2020, 18:54 — REGNUM Заместитель главы Минэнерго Анатолий Тихонов после допроса по делу о масштабном мошенничестве задержан до предъявления обвинения, сообщает 8 сентября «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
REGNUM11:54
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газета00:17
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Windows взломали с помощью тем оформления

Журналисты подчеркнули, что с помощью тем оформления для Windows пользователи ОС могут тонко настроить визуальный интерфейс операционной системы, изменив стандартные изображение рабочего стола, заставку, курсор, системные звуки.
Lenta.ru13:33

NASA отказалось от покупки места для своего астронавта на «Союзе»

Москва, 8 сентября 2020, 20:05 — REGNUM Аэрокосмическое агентство США подтвердило России покупку только одного места на космическом корабле «Союз», запуск которого запланирован на осень 2020 года, сообщается 8 сентября в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос».
REGNUM13:05
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Истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолет

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский военный самолет «Орион», заявили в Национальном центре управления обороной РФ 7 сентября журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 10:20
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Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
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Новак назвал объемы нефти для переброски из портов Литвы

Москва и Минск до конца сентября проработают новые условия переброски нефтепотоков Белоруссии из портов Литвы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление главы Минэнерго России Александра Новака.
Моя Москва.онлайн13:30
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