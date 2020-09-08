Lada Vesta и Xray оснастили цифровой приборной панелью

Пока компания отгрузила минимальную партию панели приборов, но судя по заявкам на официальной странице CMGAISD, компания уже приняла достаточное количество заявок для выпуска крупной партии цифровой приборки, но когда она будет выпущена не сообщается.