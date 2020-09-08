Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Справороссы предложили обязать ПФР выплачивать пени за недоначисленные пенсии

Глава справороссов напомнил о недавней проверке ПФР со стороны Счетной палаты, выявившей, что фонд объединил около 90 тыс. счетов пенсионеров и недоплатил в общей сложности 2,2 млрд рублей.
ТАССвчера в 06:59
Подробнее о событии
VSE42.RU

Депутаты предложили выплатить недополученные пенсии

VSE42.RUвчера в 09:30
Царьград

Наказать ПФР, стрясти компенсации: Депутат предложил справедливое решение по обманутым пенсионерам

Царьградвчера в 08:47
News.ru

Россиянам могут начать выплачивать процент от недополученных пенсий

News.ruвчера в 06:53
Парламентская газета

Депутаты предлагают компенсировать россиянам недополученные пенсии

Парламентская газетавчера в 07:12
ТАСС

Справороссы предложили обязать ПФР выплачивать пени за недоначисленные пенсии

ТАССвчера в 06:59
Версия-Саратов

В Госдуме предложили обязать Пенсионный фонд платить россиянам пени за неправильно начисленные пенсии

Версия-Саратоввчера в 07:43
REGNUM

Госдума обсудит проценты с компенсаций за недоплаченные пенсии

REGNUMвчера в 06:10

Польша призвала Германию отказаться от «Северного потока-2»

Германия должна выйти из проекта газопровода "Северный поток - 2" на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным и якобы намерением Москвы вмешаться во внутреннюю политику Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Польша призвала Германию отказаться от «Северного потока-2»
Газета.Ruвчера в 10:47
14

Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
1,3K

В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт

Представитель координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков сообщил, что члена президиума Марию Колесникову на белорусско-российской границе затолкали в машину, она при этом сопротивлялась, а потом порвала паспорт.
RT на русскомвчера в 12:58

Таможенники пришли в компанию «Сибантрацита»

По какой именно статье возбуждено дело, не уточняется, но издание указывает, что в офис «Разреза Восточный» пришли старшие оперуполномоченные по особо важным делам Центральной энергетической таможни, расположенной в Москве, Константин Бородин и Дмитрий Щвецов.
Тайга.инфовчера в 12:17

Названа главная опасность высокого кровяного давления

Британские ученые Оксфордского университета установили, что высокое кровяное давление кроме типичных негативных последствий отрицательно сказывается на когнитивных функциях человека: памяти и мышления.
МонаВиставчера в 05:53
1

Компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса

Лондон, 9 сентября 2020, 02:06 — REGNUM Возможный побочный эффект у одного из участников клинических испытаний вакцины против коронавируса в Великобритании заставил англо-шведсую фармацевтическую компанию AstraZeneca прервать исследования, сообщает портал Stat News со ссылкой на представителя фармкомпании.
REGNUM19:06

Китай и Россия разработают основу для водородной батареи до 2023 года

Специалисты России возьмут на себя разработку высокоэффективных катализаторов для водородных батарей. youtube.com Составить рабочий прототип ученые должны через три года плотного сотрудничества.
МедиаПотоквчера в 14:23
19

Эрдоган оценил объем запасов газа на новом месторождении в Черном море

Анкара, 8 сентября 2020, 04:05 — REGNUM Месторождение природного газа «Сакарья», обнаруженное Турцией в Черном море, является вторым по величине источником голубого топлива, открытым в этом году в мире, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции.
REGNUMвчера в 21:05