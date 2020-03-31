Коронавирус

REGNUMREGNUMГосдума приняла поправки о кредитных каникулах

Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Каникулы предоставляются на полгода. Речь идет о поддержке отраслей и бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
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Граждане и субъекты МСП смогут обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября

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В Госдуму внесен законопроект о предоставлении кредитных каникул

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