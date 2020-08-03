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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Законопроект о налогообложении вкладов внесен в Госдуму

Депутаты предлагают поднять планку до 5 млн рублей. Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает смягчение налога на процент по банковским вкладам. Текст документа опубликовал глава нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Интерфакс3 августа в 07:01
URA.Ru

Налог на вклады россиян предложили изменить

URA.Ru3 августа в 05:13
Профиль

В Госдуме решают, с каких банковских вкладов граждан брать налог

Профиль2 августа в 18:32
ТАСС

Депутаты от ЛДПР вносят законопроект об увеличении суммы вкладов, облагаемых налогом

ТАСС3 августа в 01:45
Lenta.ru

Налог на банковские вклады захотели изменить

Lenta.ru3 августа в 04:33
ПРАЙМ

Закон об увеличении суммы вкладов, облагаемых налогом, внесен в Думу

ПРАЙМ2 августа в 17:21
REGNUM

Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму

REGNUM2 августа в 17:00
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Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута

Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Дияб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.
REGNUM18:01
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Xiaomi выходит из программы Android One для смартфона Mi A4

По сообщению издания gsmarena, компания Xiaomi откажется от использования ОС Android в линейке смартфонов Mi A. Причиной такого решения могли стать задержки выхода обновлений для ПО в рамках программы Android Опео, а также некоторые проблемы при обновлении ПО на гаджетах.
Inc-news.ruвчера в 12:34
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Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
REGNUMвчера в 04:23
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Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБКвчера в 05:52
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У «Спартака» не будет абонементной программы на сезон в полном объеме

Московский "Спартак" не сможет реализовать в полной мере абонементную программу на домашние матчи команды в новом футбольном сезоне из-за различных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщается в релизе на официальном сайте "красно-белых".
РИА Новостивчера в 15:44
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МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель

Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Интерфаксвчера в 12:14
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Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.
RT на русскомвчера в 09:45
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Google объявил о закрытии Play Music в октябре

Сервис Play Music компании Google будет закрыт для пользователей из Новой Зеландии и Австралии с сентября, а для пользователей в остальных странах с октября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании, опубликованном 4 августа на официальном блоге платформы YouTube.
ИА Красная Весна17:29
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