Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняЗаконопроект о негосударственной пенсии одобрен правительством

Законопроект создан для регулировки негосударственных пенсионных фондов. Предложенная поправка установит возраст, с которого клиенты НПФ смогут получать выплаты: женщины смогут выходить на негосударственную пенсию с 55 лет, мужчины – с 60 лет.
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Дмитрий Скриванов
Законопроект нацелен на улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста, для которых выплаты из негосударственного пенсионного фонда в течение 5 лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате.
— Дмитрий Скриванов, российский депутатВерсия-Саратов вчера в 07:46
с чего всё началось
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили
 в партии «Единая Россия».
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