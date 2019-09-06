с чего всё началось

Законопроект нацелен на улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста, для которых выплаты из негосударственного пенсионного фонда в течение 5 лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате.

Законопроект создан для регулировки негосударственных пенсионных фондов. Предложенная поправка установит возраст, с которого клиенты НПФ смогут получать выплаты: женщины смогут выходить на негосударственную пенсию с 55 лет, мужчины – с 60 лет.

Экономика Стали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем Самым же дешевым алкоголем могут похвастаться Венгрия (77), Болгария и Румыния (по 74 пункта).

Футбол Черчесов оценил победу сборной России над Шотландией Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал прошедший матч с шотландской командой.

Культура В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому Сегодня в Петербурге объявили старт международного архитектурного конкурса на проект памятника композитору Петру Чайковскому, который установят напротив концертного зала Мариинского театра.

Происшествия Памфилова рассказала о травмах после нападения Председатель Центризбиркома Элла Памфилова получила травмы в результате нападения неизвестного.

Космос Робот «Федор» вернулся на Землю Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".

Армия и оружие Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков» МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов.

Футбол Кокорин и Мамаев досрочно вышли на свободу Обвинительные приговоры были вынесены ив отношении брата Кокорина Кирилла (полтора года) и их друга Александра Протасовицкого (год и пять месяцев).

Космос Авторы первого снимка черной дыры получили 3 млн долларов Ученые проекта Event Horizon Telescope, которые представили миру первый в истории снимок тени черной дыры, выиграли престижную и самую дорогостоящую в научном мире премию Breakthrough Prize.

Футбол Голландия на выезде одержала волевую победу над Германией Гости одержали голевую победу со счетом 4:2. Голландцы одержали вторую победу в трех матчах и занимает третеь место в таблице группы C. Германия с 9 баллами после 4 матчей идет на втором месте.

Общество На открытие российского детсада привезли подставных детей Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.

Политика Кравчук назвал главную ошибку политиков Украины Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал главную ошибку, которую совершают украинские политики. Об этом сообщает "112 Украина".

Армия и оружие Израильские военные нанесли ответный удар по сектору Газа Удар по Газе был нанесен вскоре после того, как из палестинского анклава по израильской территории, граничащей с сектором, были выпущены пять ракет.

Гаджеты Назван самый продаваемый смартфон в мире Первое место по продажам занял iPhone XR — всего в первом полугодии 2019 было продано 26,9 миллиона аппаратов.

Политика США не намерены покупать гиперзвуковые ракеты у России Соединенные Штаты не планируют покупать у России гиперзвуковые ракеты.

Шоу-бизнес Экс-супруг Елены Валюшкиной появился на публике с молодой женой Александр Яцко появился на публике с молодой женой. Экс-супруг Елены Валюшкиной посетил фестиваль «Киношок» в Анапе.

Армия и оружие Пентагон назвал угрозы для США в космосе Пентагон считает угрозами США в космосе Россию, Китай, Иран и Северную Корею.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.