Экономика
Газета.RuЗаконопроект о новом виде накопительной пенсии опубликован в Сети
Минфин вынес на общественное обсуждение законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).РИА Новости04:59
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Армия и оружие
Россия озабочена количеством американских спутников в космосе
Россия озабочена группировкой спутников США в космосе, которая насчитывает более тысячи аппаратов, заявил, выступая в рамках Первого комитета ГА ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
РИА Новости 17:20
Общество
Внесены изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений
Сегодня на семнадцатой сессии Государственного Совета депутаты внесли изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений.
Глас Народа 07:37
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Общество
Call of Duty: Modern Warfare возглавила британский чарт продаж
Cyber.sports.ru вчера в 06:40
Экономика
Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Lenta.ru 05:24
Здоровье
Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи
Медицинские работники предупредили жителей России о смертельной опасности шапок и беретов, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:51
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признали свои ошибки в работе над сериалом
Сценаристы популярного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс признались в своей некомпетентности.
Life.ru вчера в 18:46
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Происшествия
Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР
Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 4 августа утром. На улице Малышева водитель врезался в стоявшие у светофора машины.
REGNUM 10:03
Общество
«Л’Этуаль» хочет купить сеть магазинов «Подружка»
Оператор сети косметики и парфюмерии «Л'Этуаль» – «Алькор и Ко» – подал ходатайство о покупке 100% долей в компании «Табер трейд», управляющей сетью магазинов косметики «Подружка», сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).
Ведомости 13:19
Происшествия
В Дагестане пресекли попытку вывоза за границу военного оборудования
На границе России и Азербайджана в Дагестане сотрудниками Федеральной службы безопасности пресечена попытка вывоз элементов военного оборудования.
Махачкалинские известия 13:09
Происшествия
Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья
25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории воинской части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье.
РБК 15:40
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Общество
Москвичам пообещали теплые ноябрьские праздники
На сайте российского Гидрометцентра сообщается, когда в город вернется тепло. Москвичи почувствуют изменения погоды уже 4 ноября.
Вести Подмосковья 13:30
Наука
Раскрыт способ защиты от внезапного рака
Молекулярные биологи Копенгагенского (Дания) и Оксфордского университетов (Великобритания) раскрыли, как клетка защищает ДНК от фатальных повреждений.
Lenta.ru 13:13
Политика
Лавров оценил планы США контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений являются высокомерными.
Известия 17:09
Политика
Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии
Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
РИА Новости 13:19
Киберспорт
Вышел финальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Electronic Arts выпустила финальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order перед релизом игры, который состоится 15 ноября на PC, Xbox One, PlayStation 4. В ролике частично показан игровой процесс, такой как битва на световых мечах и демонстрация способностей главного героя.
Inc-news.ru 13:56
Энергетика
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.
Газета.Ru 08:06
Здоровье
Врач назвала первые признаки инсульта
Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева рассказала, кто предрасположен к инсультам и как распознать его первые признаки у взрослых и детей.
РИА Новости 08:26
Армия и оружие
Найдены сокровища «Исламского государства»
Lenta.ru 13:05
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Общество
Ургант прокомментировал слова Поперечного о цензуре в своем шоу
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал слова комика Данилы Поперечного о шутке, вырезанной из эфира «Вечернего Урганта» на Первом канале.
Lenta.ru 12:32
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Армия и оружие
В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35
Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.
Газета.Ru 15:33
Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск
Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, ранее покинувший Россию, объявлен в международный розыск.
РБК 11:27