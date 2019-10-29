Экономика

Газета.RuГазета.RuЗаконопроект о новом виде накопительной пенсии опубликован в Сети

Минфин вынес на общественное обсуждение законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Читать в источнике
Комментировать1506
с чего всё началось

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости04:59

Подробнее о событии

Новая система пенсионных накоплений охватит самозанятых

РБК17:00

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

РИА Новости04:59

Финансовые власти представили очередной вариант самостоятельных накоплений на старость

Коммерсантъ15:37

Минфин: новой накопительной пенсионной системой воспользуется миллион россиян

Ведомости16:57

Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений

RT на русском10:14

Гарантированный пенсионный план. Как будет работать новая система накопительной пенсии

ТАСС09:45

«Пенсия для 5-10% россиян»: кто сможет накопить на старость по новой системе

Forbes15:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 17:31, Ашберн
Армия и оружие

Россия озабочена количеством американских спутников в космосе

Россия озабочена группировкой спутников США в космосе, которая насчитывает более тысячи аппаратов, заявил, выступая в рамках Первого комитета ГА ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
РИА Новости 17:20
Общество

Внесены изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений

Сегодня на семнадцатой сессии Государственного Совета депутаты внесли изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений.
Глас Народа 07:37
Общество

Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов

77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Общество

Call of Duty: Modern Warfare возглавила британский чарт продаж

Cyber.sports.ru вчера в 06:40
Экономика

Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Lenta.ru 05:24
Здоровье

Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи

Медицинские работники предупредили жителей России о смертельной опасности шапок и беретов, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:51
Кино

Сценаристы «Игры престолов» признали свои ошибки в работе над сериалом

Сценаристы популярного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс признались в своей некомпетентности.
Life.ru вчера в 18:46
Армия и оружие

«Крымские» подлодки оказались «надводными» и «невозвратными»

Lenta.ru 17:15
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Происшествия

Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 4 августа утром. На улице Малышева водитель врезался в стоявшие у светофора машины.
REGNUM 10:03
Общество

«Л’Этуаль» хочет купить сеть магазинов «Подружка»

Оператор сети косметики и парфюмерии «Л'Этуаль» – «Алькор и Ко» – подал ходатайство о покупке 100% долей в компании «Табер трейд», управляющей сетью магазинов косметики «Подружка», сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).
Ведомости 13:19
Происшествия

В Дагестане пресекли попытку вывоза за границу военного оборудования

На границе России и Азербайджана в Дагестане сотрудниками Федеральной службы безопасности пресечена попытка вывоз элементов военного оборудования.
Махачкалинские известия 13:09
Происшествия

Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья

25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории воинской части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье.
РБК 15:40
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости 09:30
Общество

Москвичам пообещали теплые ноябрьские праздники

На сайте российского Гидрометцентра сообщается, когда в город вернется тепло. Москвичи почувствуют изменения погоды уже 4 ноября.
Вести Подмосковья 13:30
Наука

Раскрыт способ защиты от внезапного рака

Молекулярные биологи Копенгагенского (Дания) и Оксфордского университетов (Великобритания) раскрыли, как клетка защищает ДНК от фатальных повреждений.
Lenta.ru 13:13
Политика

Лавров оценил планы США контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений являются высокомерными.
Известия 17:09
Политика

Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии

Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
РИА Новости 13:19
Киберспорт

Вышел финальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order

Electronic Arts выпустила финальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order перед релизом игры, который состоится 15 ноября на PC, Xbox One, PlayStation 4. В ролике частично показан игровой процесс, такой как битва на световых мечах и демонстрация способностей главного героя.
Inc-news.ru 13:56
Энергетика

Белоруссия ищет альтернативу российской нефти

Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.
Газета.Ru 08:06
Здоровье

Врач назвала первые признаки инсульта

Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева рассказала, кто предрасположен к инсультам и как распознать его первые признаки у взрослых и детей.
РИА Новости 08:26
Армия и оружие

Найдены сокровища «Исламского государства»

Lenta.ru 13:05
Шоу-бизнес

Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным

Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Общество

Ургант прокомментировал слова Поперечного о цензуре в своем шоу

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал слова комика Данилы Поперечного о шутке, вырезанной из эфира «Вечернего Урганта» на Первом канале.
Lenta.ru 12:32
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Хоккей

Московское «Динамо» обыграло «Авангард» и продлило серию побед в КХЛ

РБК 15:14
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Армия и оружие

В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35

Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.
Газета.Ru 15:33
Происшествия

Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск

Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, ранее покинувший Россию, объявлен в международный розыск.
РБК 11:27
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное