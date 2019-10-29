с чего всё началось

Минфин вынес на общественное обсуждение законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект о новом виде накопительной пенсии опубликован в Сети

Армия и оружие Россия озабочена количеством американских спутников в космосе Россия озабочена группировкой спутников США в космосе, которая насчитывает более тысячи аппаратов, заявил, выступая в рамках Первого комитета ГА ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

Общество Внесены изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений Сегодня на семнадцатой сессии Государственного Совета депутаты внесли изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений.

Общество Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов 77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.

Экономика Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.

Здоровье Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи Медицинские работники предупредили жителей России о смертельной опасности шапок и беретов, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

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Происшествия Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 4 августа утром. На улице Малышева водитель врезался в стоявшие у светофора машины.

Общество «Л’Этуаль» хочет купить сеть магазинов «Подружка» Оператор сети косметики и парфюмерии «Л'Этуаль» – «Алькор и Ко» – подал ходатайство о покупке 100% долей в компании «Табер трейд», управляющей сетью магазинов косметики «Подружка», сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).

Происшествия В Дагестане пресекли попытку вывоза за границу военного оборудования На границе России и Азербайджана в Дагестане сотрудниками Федеральной службы безопасности пресечена попытка вывоз элементов военного оборудования.

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Общество Москвичам пообещали теплые ноябрьские праздники На сайте российского Гидрометцентра сообщается, когда в город вернется тепло. Москвичи почувствуют изменения погоды уже 4 ноября.

Наука Раскрыт способ защиты от внезапного рака Молекулярные биологи Копенгагенского (Дания) и Оксфордского университетов (Великобритания) раскрыли, как клетка защищает ДНК от фатальных повреждений.

Политика Лавров оценил планы США контролировать нефтяные месторождения в Сирии Заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений являются высокомерными.

Политика Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Киберспорт Вышел финальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order Electronic Arts выпустила финальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order перед релизом игры, который состоится 15 ноября на PC, Xbox One, PlayStation 4. В ролике частично показан игровой процесс, такой как битва на световых мечах и демонстрация способностей главного героя.

Энергетика Белоруссия ищет альтернативу российской нефти Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.

Здоровье Врач назвала первые признаки инсульта Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева рассказала, кто предрасположен к инсультам и как распознать его первые признаки у взрослых и детей.

Шоу-бизнес Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.

Общество Ургант прокомментировал слова Поперечного о цензуре в своем шоу Телеведущий Иван Ургант прокомментировал слова комика Данилы Поперечного о шутке, вырезанной из эфира «Вечернего Урганта» на Первом канале.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.