Коронавирус
REGNUMЗаконопроект о новых правилах ограничения охоты внесен в Госдуму
Москва, 14 апреля 2020, 18:26 — REGNUM Законопроект, корректирующий проведение мониторинга и кадастра объектов животного мира, внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Василием Пискарёвым и Николаем Валуевым, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.
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Правительство предложило облегчить участь заемщиков непопулярным законопроектом
Московский Комсомолец09:45
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Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Общество
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
Происшествия
На Колыме у девяти старателей артели предварительно обнаружили COVID-19
Диагноз COVID-19 предварительно поставили сразу 9 старателям артели "Кривбасс" на Колыме, сообщил в среду на страницах в своих социальных сетях губернатор региона Сергей Носов.
РИА Новости 17:51
Общество
Рейс «Аэрофлота» с гражданами США прибыл из Москвы в Нью-Йорк
Самолет компании «Аэрофлот» с американскими гражданами, пожелавшими вернуться в США из России на фоне эпидемии коронавируса, прибыл из московского аэропорта Шереметьево в Нью-Йорк.
РБК 19:43
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 08:25
Игры
Стартовый тираж ремейка Resident Evil 3 превысил 2 млн цифровых копий
Resident Evil 3 стал доступен для покупки 3 апреля и предлагается для Xbox One, PlayStation 4 и PC.
Astera вчера в 06:37
Происшествия
В Египте ликвидировали террористов, планировавших теракты на Пасху
Каир, 15 апреля 2020, 01:28 — REGNUM Полиция Египта уничтожила семь боевиков из террористической ячейки, которые готовились совершить в Каире атаки 19 апреля в праздник Пасхи, сообщается на сайте египетского министерства внутренних дел.
REGNUM 18:28
Политика
Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране
В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru вчера в 12:51
Общество
Дипломаты США за два года до пандемии знали о проблемах в лаборатории в Ухане
Сотрудники американского посольства в Китае за два года до пандемии COVID-19 предупреждали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухане.
Известия 10:08
Экономика
Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском 07:03
Киберспорт
Разработчики PUBG показали, как изменилась карта Викенди
21 апреля выйдет обновление 7.1, которое добавит в PUBG обновлённый Викенди. Эта карта была удалена ещё в январе.
Чемпионат 19:35
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 25 тыс. человек
По информации ученых, всего в США заразились COVID-19 более 592 тыс. человек, выздоровели 44 тыс.
Известия 16:54
Технологии
Новые рендеры PlayStation 5 с DualSense и в стиле Xbox Series X
Дизайнер Пол Робинсон (Paul Robinson) пофантазировал на тему того, как в итоге может выглядеть PlayStation 5, взяв за основу дизайн и цвета анонсированного геймпада DualSense.
iXBT.com 12 апреля в 23:48
Общество
На Кубани судью проверят после видео с тостом про «супертёлочку»
Краснодар, 14 апреля 2020, 14:02 — REGNUM Проверку начала квалификационная коллегия судей Краснодарского края по факту видеоролика с участием судьи Новокубанского районного суда, об этом сообщила пресс-службе Краснодарского краевого суда.
REGNUM 07:02
Общество
На дорогах России могут появиться беспилотники
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству разработку мер по введению в эксплуатацию беспилотников на российских дорогах.
Газета.Ru 15:43
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник 04:51
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом агента Малкина
Дом Геннадия Ушакова, агента российского хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, ограбили неизвестные.
RT на русском 06:33
Футбол
«Барселона» подаст в суд на бывшего вице-президента футбольного клуба
Испанская "Барселона" планирует судиться с бывшим вице-президентом футбольного клуба Эмили Русо в связи с его заявлениями в СМИ, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости вчера в 15:09
Общество
Мурашко рассказал о разработке вакцины от коронавируса в России
Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров, в ближайшее время начнутся клинические испытания, рассказал министр здравоохранения России в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:55
Здоровье
Врачи назвали один из самых опасных симптомов коронавируса COVID-19
Британские эксперты сообщили о новом опасном симптоме коронавируса, при котором нужно срочно вызывать медиков.
ToDay News Ufa 10:20
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru 18:33
Транспорт
Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие у пассажиров.
РБК 16:15
Здоровье
Комаровский рассказал что может защитить от заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости 17:54
Гаджеты
Bloomberg раскрыл изменения в дизайне новых iPhone
Топовые iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max позаимствуют элементы дизайна у iPad Pro 2018, информирует Bloomberg.
Профиль вчера в 14:43
Энергетика
Цены на нефть упали ниже 30 долларов за баррель
Цены на нефть эталонной марки Brent опустились ниже 30 долларов - до 29,8 за баррель.
Российская газета 12:16
Авто
Американцы бьются на аукционе за Lada Niva с минимальным пробегом
На аукцион Copart выставлен лот - Lada Niva 1981 года выпуска с минимальным тюнингом и без следов коррозии.
Российская газета 08:05
Происшествия
В Новосибирской области скончался первый пациент с коронавирусом
В Новосибирской области скончался первый пациент с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12:27