Москва, 14 апреля 2020, 18:26 — REGNUM Законопроект, корректирующий проведение мониторинга и кадастра объектов животного мира, внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Василием Пискарёвым и Николаем Валуевым, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Законопроект о новых правилах ограничения охоты внесен в Госдуму

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