с чего всё началось

Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Он опубликован в базе нижней палаты парламента.

Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму

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Авто Опубликованы фото концепта Lada Vesta Premium По предварительной информации, специалисты предприятия работают над созданием люксовой версии популярного автомобиля, которая предположительно может называться Lada Vesta Premium и может стать полноприводным гибридом.