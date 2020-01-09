Транспорт

ИзвестияИзвестияЗаконопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму

Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Он опубликован в базе нижней палаты парламента.
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Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован
 в базе нижней палаты парламента.
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