с чего всё началось

Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.

В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов

Общество Богатейшая женщина Африки получила гражданство РФ Как сообщает радио "Свобода", Изабель душ Сантуш, входящая в топ-10 самых богатых людей Африки и ставшая первой женщиной-миллиардером на континенте, на родине обвиняется в коррупционных преступлениях.

Происшествия Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.

Происшествия В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Биатлон Российские биатлонистки вышли на второе место в Кубке наций Биатлонистки сборной России, несмотря на провал в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира, получили заветные очки в Кубке наций, передает "Чемпионат".

Армия и оружие Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.

Армия и оружие Шойгу: флот России даст ответ на любые провокации "Сегодня растущее присутствие России в Мировом океане вызывает раздражение у отдельных ведущих держав, которые активизировали борьбу за доступ к сырьевым ресурсам", - обратил внимание он, подчеркнув, что с учетом этого факта Россия на базе мощного научного потенциала строит современный высокотехнологичный Военно-морской флот, способный отвечать на любые провокационные действия оппонентов.

Политика Зеленский предложил Лондону вместе расследовать авиакатастрофу в Иране Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном предложил британской стороне принять участие в расследовании авиакатастрофы в Иране.

Экономика Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.

Футбол Венгр Кашшаи возглавил департамент судейства РФС Бывший судья UEFA венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС).

Наука Китайские ученые: любители зеленого чая живут дольше У любителей чая сердечно-сосудистые и атеросклеротические болезни развивались в среднем на 1,41 лет позже т жили они на 1,26 года дольше тех, кто не любит этот напиток.

Хоккей «Автомобилист» победил «Адмирал» 12 января Автомобилист сыграет против ЦСКА в гостях. В тот же день Адмирал примет Ак Барс.