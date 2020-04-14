Экономика
REGNUMЗаконопроект о новых требованиях к кредитам внесен в Госдуму
Москва, 14 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Законопроект, прописывающий новые требования к договорам по потребительскому кредитованию, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.
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Политика
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион пропусков из-за некорректных или недостоверных данных, сообщили в оперштабе со ссылкой на руководителя ДИТ Эдуарда Лысенко.
РИА Новости 08:36
Политика
Лавров прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге
РИА Новости 06:05
Происшествия
В центре Москвы загорелось общежитие
Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Площадь пожара составляла 200 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
Коммерсантъ 08:47
Здоровье
Коронавирус в Ивановской области вышел из-под контроля
Больше 5 тысяч человек – точнее, 5023 – в Ивановской области находились под наблюдением врачей в связи с коронавирусом с 29 января.
Кстати.News 11 апреля в 10:50
Общество
Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной
Снижение индекса самоизоляции в Москве при повышении числа зараженных и летальных исходов является парадоксом.
РБК 00:23
Экономика
МВФ прогнозирует падение экономики России на 5,5%
Международный валютный фонд прогнозирует падение российской экономики на 5,5% в 2020 году на фоне коронавируса.
Газета.Ru 08:46
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Общество
Коронавирус зафиксирован в 19 районах Нижегородской области
Напомним, что 9 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новый перечень «соответствующих территорий», куда вошли населенные пункты, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
Время Н 08:15
Армия и оружие
Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии
В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
Происшествия
Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока
Ранее ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на родительницу одного из учащихся девятого класса средней школы № 95 сообщило, что на прошлой неделе во время уроков русского языка, литературы и математики через сервис видео-конференц-связи Zoom кто-то запускал трансляцию с порно и срывал уроки, и в понедельник ситуация повторилась вновь, когда "во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса".
РИА Новости вчера в 15:07
Армия и оружие
В Британии оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак»
В Великобритании высоко оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак».
ToDay News Ufa 05:15
Общество
Туротрасль РФ начнет выходить на докризисный уровень через полгода
Туристическая отрасль России начнет выходить на докризисный уровень минимум спустя шесть месяцев после снятия ограничений из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:59
Происшествия
В Адыгее умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Адыгее, сообщил во вторник ТАСС министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.
ТАСС 06:14
Политика
Россия не намерена просить Евросоюз об отмене санкций
Российская сторона не станет просить Европейский союз об отмене санкций на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Газета.Ru 06:27
Кино
Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва
Игромания.ру 07:16
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
Армия и оружие
Ровно шесть лет назад Турчинов развязал войну в Донбассе
13 апреля 2014 года тогдашним исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым был подписан указ «О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины».
Вести Крым 07:22
Наука
У вируса COVID-19 обнаружили слабое место
Общественное телевидение России 04:16
Общество
Сбербанк организовал оформление ипотеки на дому
Сбербанк организовал выезд сотрудников к клиентам на дом для оформления ипотечных договоров.
РИА Новости 07:11
Политика
Путин 15 апреля обсудит с кабмином радиоэлектронную промышленность
Россйиский лидер Владимир Путин 15 апреля обсудит с правительством в режиме видеоконференции развитие радиоэлектронной промышленности.
RT на русском 09:22
Общество
Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
Общество
Губернатор ввел режим ЧС в двух территориях Кузбасса
Сергей Цивилев ввел режим ЧС на территории Новокузнецкого муниципального района и Киселёвского городского округа.
Аргументы и Факты - Кузбасс 06:31
Фигурное катание
Косторная: «После пандемии буду практически заново учиться кататься»
Sport24.ru 08:47
Общество
Росгвардии разрешили составлять протоколы за нарушение режима ЧС
Москва, 13 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Представителей Росгвардии наделили правом составлять административные протоколы за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации.
REGNUM вчера в 07:54
Общество
Об опасности медицинских масок рассказали в ВОЗ
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что необходимо обеспечить людей достаточным количеством масок.
Псковское агентство информации вчера в 02:40
Общество
Россиянам рекомендовали заниматься сексом для иммунитета
Российский иммунолог, академик РАН Валерий Черешнев рекомендовал занятие сексом для поддержания иммунитета при пандемии коронавируса.
Lenta.ru 05:46
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Здоровье
Бочаров проверил строительство новой инфекционной больницы в Волжском
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел в Волжском выездное совещание на площадке строительства новой инфекционной больницы.
Волгоградская правда 02:34