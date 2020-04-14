Москва, 14 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Законопроект, прописывающий новые требования к договорам по потребительскому кредитованию, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Законопроект о новых требованиях к кредитам внесен в Госдуму

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