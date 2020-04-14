Коронавирус
REGNUMЗаконопроект о новых требованиях к кредитам внесен в Госдуму
Москва, 14 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Законопроект, прописывающий новые требования к договорам по потребительскому кредитованию, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство предложило облегчить участь заемщиков непопулярным законопроектом
Московский Комсомолец09:45
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 10:36, Ашберн
Общество
Рейс «Аэрофлота» со 147 россиянами вылетел из Антальи в Москву
Рейс авиакомпании "Аэрофлот" со 147 гражданами РФ на борту вылетел во вторник из Антальи в Москву.
ТАСС 10:15
Происшествия
В Крыму полицейские открыли огонь по рецидивисту с ножом
Полицейские применили огнестрельное оружие при задержании рецидивиста, пытавшегося напасть на них с ножом, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
РИА Новости 08:04
Общество
15 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии
Глава республики сообщил о росте числа заболевших до 42 человек В Удмуртии лабораторно подтвердили 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Ижевск 08:31
Общество
Жители России платят двойную комиссию за услуги ЖКХ
Москва, 14 апреля 2020, 15:42 — REGNUM Жители России до сих пор платят двойные комиссии за услуги ЖКХ.
REGNUM 08:42
Происшествия
В Ульяновской области умерла первая пациентка с коронавирусом
Первая пациентка с коронавирусом в Ульяновской области умерла во вторник, сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
ТАСС 09:56
Общество
В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения
Власти Московской области уточнили, что оформить пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте можно будет в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на сайте госуслуг.
RT на русском 09:45
Общество
В ВОЗ заявили, что пик заражения коронавирусом еще не пройден
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что пик заражения коронавирусом еще не пройден, поскольку абсолютное большинство случаев заражений приходится на Европу и США.
АБН 07:24
Общество
На Кубани проверят скандальное видео с мировым судьей
Квалификационная коллегия судей Кубани начала проверку из-за опубликованного в You-Tube скандального видео с мировым судьей.
Газета.Ru 08:52
Политика
МИД Казахстана выразил протест Китаю по поводу статьи в китайских СМИ
Протест по поводу статьи, опубликованной на китайском сайте www.sohu.com, в которой сказано о геополитических поползновениях Китая в адрес Казахстана, выразили в Министерстве иностранных дел Казахстана на встрече с послом КНР Чжан Сяо, сообщается 14 апреля на сайте МИД Казахстана.
ИА Красная Весна 07:44
Экономика
Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском 07:03
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
Здоровье
Об опасности медицинских масок рассказали в ВОЗ
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что необходимо обеспечить людей достаточным количеством масок.
Псковское агентство информации вчера в 02:40
Космос
Ученые установили, как возник межзвездный астероид Оумуамуа
Китайские ученые, возможно, разгадали тайну необычного астероида Оумуамуа, который ворвался в пространство Солнечной системы и информационное пространство в 2017 году, наделав немало шума в научном мире.
Газета.Ru 07:05
Общество
Каждый третий москвич приостановил работу из-за коронавируса
Столько же москвичей не ощутили в своей жизни никаких изменений. Согласно опросу, 39% жителей столицы серьезно потеряли в своих доходах.
Интерфакс 09:00
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы
Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
Спорт
«Россия против Украины — был бы матч века! Надо заканчивать войну». Алиев — о коронавирусе, Крыме, Семине и Путине
Фейковый коронавирус, пугающие людей СМИ, свой канал на ютубе — В Москве из-за коронавируса вводят электронные пропуска.
Sport24.ru 06:30
Футбол
Гендиректор «Зенита» высказался о возможном уходе Дзюбы в «Лацио»
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе римского "Лацио" к нападающему Артему Дзюбе.
Газета.Ru 10:24
Экономика
ЦСР: зарплаты в РФ могут упасть на 12%
Общее число безработных в России в 2020 году, по оценке ЦСР (сделанной на основе опроса, исходя из ожиданий бизнеса по увеличению/снижению численности сотрудников в 2020 году) может вырасти до 9,1 млн человек с 3,5 млн человек в 2019 году (оценка в среднем за год - ИФ) - уровень безработицы может подскочить до 12,1% в 2020 году с 4,6% в 2019 году.
Интерфакс - Россия 05:44
Религия
Патриарх Кирилл разрешил верующим освящать пасхальные куличи дома
По благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла верующие, которые из-за угрозы коронавируса не придут на пасхальные богослужения в храмах, могут освятить праздничные куличи у себя дома.
РБК 05:41
Общество
Шестеро детей заразились коронавирусом в Ростовской области
Число детей, заразившихся коронавирусом в Ростовской области, выросло до шести.
1rnd.ru 10:01
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Футбол
Заболевший коронавирусом Феллайни выписан из больницы
Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни выписан из китайской больницы после заболевания коронавирусом.
Матч ТВ 05:05
Общество
Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне вируса
Работодатели не могут отказаться начислять своим сотрудникам зарплату, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы из-за ограничений для борьбы с коронавирусом.
РБК 09:45
Общество
В Омской области запретили массовые мероприятия на Пасху
Сегодня, 14 апреля, главный санитарный врач Омской области Александр Крига издал постановление, вводящее новые ограничительные меры в регионе из-за коронавируса.
РИА ОмскИнформ 08:44
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Здоровье
В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом
Как рассказал РБК Микаелян, пациенты с пневмонией и до распространения коронавируса принимались в терапевтическом отделении стационара.
РБК 08:38
Политика
Мединский осудил снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Чехии.
Газета.Ru 10:07
Происшествия
В Севастополе выявили новый случай коронавируса
Число выявленных носителей коронавируса в Севастополе увеличилось до восьми, вернувшийся из Москвы севастополец заразил свою мать, сообщил врио главы города Михаил Развожаев.
РИА Новости 10:03