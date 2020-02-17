Экономика
The Moscow PostЗаконопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ внесен в ГД
Согласно законопроекту, приобретение Правительством РФ обыкновенных акций Сбербанка осуществляется в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния. Напомним: ранее сообщалось, что Минфин РФ и Банк России разработали законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка.
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Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков
Экономика
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Политика
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Экономика
Дивиденды спасут от потерь: какие 3 акции стоит купить в 2020 году
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Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Политика
Партия Порошенко потребовала от Зеленского ответа по поездке в Россию
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" требует, чтобы глава государства Владимир Зеленский публично заявил, допускает ли он свое участие в параде Победы 9 мая в Москве.
Политика
Путин назначил нового посла России в Венесуэле
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Политика
Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Игры
Геймплей отмененного шутера StarCraft: Ghost в хорошем качестве
Биатлон
Кристиансен получил угрозы из России, Самуэльссон отключил комментарии
Норвежец Кристиансен получал угрозы из России, но уважает Логинова Ветле Кристиансен рассказал о том, что однажды решил надеть футболку с изображением Владимира Путина и получил множество угроз из России.
Кино
Скончался режиссер Георгий Шенгелая
Космос
SpaceX запустила Falcon 9 с группой спутников
Ранее сообщалось, что компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink.
Армия и оружие
Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Телеканал "Звезда" опубликовал видео почетного сопровождения самолета Сергея Шойгу истребителями сербских ВВС.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Футбол
«Барселона» потребовала извинений у испанских СМИ
«Барселона» на официальном сайте опровергла информацию о заключении контракта с компанией i3 Ventures для защиты имиджа президента клуба Хосепа Марии Бартомеу в социальных сетях.
Здоровье
Консультативно-диагностическое отделение открыли на базе областного перинатального центра в Нижнем Новгороде
Консультативно-диагностическое отделение заработало на базе областного перинатального центра при городской клинической больнице №40 в Нижнем Новгороде.
Музыка
Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии
Элтон Джон извинился перед поклонниками за прерванный концерт. Выступление было остановлено сегодня в городе Окленд, Новая Зеландия.
Здоровье
Нижегородцы стали вдвое чаще проверяться на ВИЧ после фильма Дудя
Нижегородцы стали чаще проверяться на ВИЧ.
Единоборства
Таджикский боец рассказал, как Хабиб ведет себя в обычной жизни
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Политика
Евросоюз согласовал миссию по контролю над оружейным эмбарго в Ливии
Новая комиссия по контролю эмбарго на поставки оружия в Ливию согласована министрами иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза, заявил 17 февраля один из дипломатических представителей.