Экономика

The Moscow PostThe Moscow PostЗаконопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ внесен в ГД

Согласно законопроекту, приобретение Правительством РФ обыкновенных акций Сбербанка осуществляется в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния. Напомним: ранее сообщалось, что Минфин РФ и Банк России разработали законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка.
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ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

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В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

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В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

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Схема покупки «Сбербанка» Минфином

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