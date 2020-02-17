Согласно законопроекту, приобретение Правительством РФ обыкновенных акций Сбербанка осуществляется в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния. Напомним: ранее сообщалось, что Минфин РФ и Банк России разработали законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка.

Законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ внесен в ГД

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