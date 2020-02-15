Экономика

РЕН ТВРЕН ТВЗаконопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ внесли в Госдуму

В Госдуму России внесли проект закона о покупке акций Сбербанка у Банка России.
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Правительство предложило исключительные условия по покупке Сбербанка

РБК16:04

Тайная приватизация Сбербанка

ИА Хакасия14 февраля в 16:37

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАСС07:32

В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфакс01:35

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъ01:18

За 2,5 трлн рублей покупает Сбербанк правительство России

Курьер. Среда. Бердск15 февраля в 04:00

Появились новые подробности продажи Сбербанка

Lenta.ru09:09
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Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
ГТРК Чувашия 09:20
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В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек

Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек, зарегистрировано 93 новых смертельных случая, сообщает региональный комитет здравоохранения.
РИА Новости 18:06
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Ургант сравнил с коронавирусом приход Собчак на Первый канал

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Участник несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве Андрей Баршай не признал в суде вину в нападении на сотрудника Росгвардии.
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Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань 07:58
Культура

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Автором нового клипа Zivert (Юлии Зиверт) на песню "Credo" стал известный режиссёр Алан Бадоев.
Paparazzi.ru вчера в 01:22
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Студентку МГУ из Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус

Китайская студентка, обучающаяся в МГУ, была госпитализирована с подозрением на коронавирус.
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Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
Газета.Ru 11:14
Происшествия

Россиянка заразилась коронавирусом на японском лайнере

У россиянки на борту круизного лайнера Diamond Princess выявлен коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в посольстве России в Токио.
Вести.Ru 05:35
Шоу-бизнес

Семенович ответила критикующим ее журналистам

Певица Анна Семенович возмутилась некоторыми публикациями в СМИ о своей внешности и обратилась через Instagram-аккаунт к журналистам, которые писали негативно про ее фигуру, сообщает портал «Утро.ру».
МИР 24 07:44
Космос

Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
РИА Новости 10:59
Энергетика

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Коммерсантъ 10:21
Экономика

Основания для блокировки счетов банками станут новыми

Изменения же будут введены с целью исключения устаревших схем совершения необычных операций и пополнения новыми.
Газета.Ru 00:12
Происшествия

В Петербурге нашли пропавшую восьмилетнюю девочку

ТАСС 16:56
Общество

Украина продаст три убыточных порта в Черном море

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Бесшумный гражданский самолет X-59 испытают в 2021 году

«Тихий» сверхзвуковой пассажирский самолет X-59, разрабатываемый американской компанией Lockheed Martin, пройдет первые летные испытания в 2021 году.
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро показала стройные ноги

В кадре Климова повторила образ Мэрилин Монро, пишет storinka.com.ua.
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Гаджеты

Первую партию Xiaomi Mi 10 раскупили всего за 1 минуту

Astera вчера в 14:43
Экономика

В Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года механизма индексации пенсий работающим пенсионерам.
Газета.Ru 15:52
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«Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Челси» в матче АПЛ

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Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях

Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
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Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

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Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва

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В центре Млечного Пути зафиксированы странные движения газа

Астрономы при наблюдении за Млечным Путем смогли зафиксировать в самом центре галактики нетипичные движения газа.
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Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска

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