В Госдуму России внесли проект закона о покупке акций Сбербанка у Банка России.

Законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ внесли в Госдуму

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