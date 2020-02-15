Экономика

РЕН ТВРЕН ТВЗаконопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ внесли в Госдуму

В Госдуму России внесли проект закона о покупке акций Сбербанка у Банка России.
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Правительство предложило исключительные условия по покупке Сбербанка

РБК16:04

Появились новые подробности продажи Сбербанка

Lenta.ru09:09

За 2,5 трлн рублей покупает Сбербанк правительство России

Курьер. Среда. Бердск15 февраля в 04:00

В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

Интерфакс01:35

В Госдуму внесен законопроект о выкупе у ЦБ акций Сбербанка

Коммерсантъ01:18

ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

ТАСС07:32

Тайная приватизация Сбербанка

ИА Хакасия14 февраля в 16:37
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:10, Ашберн
Политика

В Совфеде оценили вызов поверенного в делах России в МИД Украины

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев отреагировал на вызов временного поверенного в делах России на Украине в МИД страны в связи с задержанием украинского судна за браконьерство в Азовском море.
Газета.Ru 18:30
Армия и оружие

СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
RT на русском 18:55
Происшествия

В Омске мужчина на спор обезглавил человека

Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
РИА Новости 04:55
Происшествия

В Петербурге в суд поступил новый иск к беглянке Алле Ильиной

В отношении 32-летней петербурженки Аллы Ильиной, принудительно помещенной в карантин по решению суда от 17 февраля, поступил новый судебный иск.
REGNUM 10:30
Авто

Эксперты рассказали, с каким пробегом автомобиль лучше не покупать

Как стало известно порталу NJCAR.RU, оптимальный показатель пробега для 3-летнего автомобиля должен составлять 50-60 тысяч км, а для машины, выпущенной пять лет назад - 100 тысяч км. То есть среднегодовой пробег должен находиться в диапазоне от 15 до 25 тыс. километров.
Новые автомобили вчера в 11:00
Спорт

Клебо: если бы в Тронхейме не было гонок, завтра я бы уже не стартовал

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, выступающий в лыжной многодневке «Ски тур» с шиной на сломанном пальце, сообщил, что не стал бы продолжать тур, если бы соревнования не финишировали в родном для Клебо Тронхейме.
Чемпионат 15 февраля в 13:53
Происшествия

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru 09:55
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань 07:58
Экономика

В «Нафтогазе» оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов

"Нафтогаз" уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в восемь миллиардов долларов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:25
Армия и оружие

Российские «Панцирь-С» смогли сбить израильскую ракету только с 9 раза

Avia.pro 04:41
Шоу-бизнес

Кристина Асмус возмутила подписчиков новой фотосессией

Три снимка сделаны в обычном стиле. На них звезда демонстрирует стройную фигуру и игривый взгляд.
Uznayvse.ru 09:18
Технологии

NVIDIA представила особую версию RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077

NVIDIA показала RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru 13:39
Путешествия

Самой опасной для российских туристов страной оказалась Россия

Следующей по опасности для российских туристов страной оказался Таиланд, где в 2019 году произошло 22 инцидента с россиянами, в которых погибли 13 туристов, 14 пострадали.
Росбалт 09:59
Гаджеты

Гибкий дисплей Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого же закрытия

Ferra 03:42
Общество

Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва

По данным канала, Диброву стало плохо в столичном кинотеатре «Октябрь»: у него случился приступ эпилепсии.
Lenta.ru 14:33
Происшествия

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Интерфакс 04:59
Технологии

В США предложили заменить похороны компостированием тел

Коммерческое компостирование тел планируется провести в штате Вашингтон в США в этом месяце.
Газета DAILY 12:22
Спорт

Assassin’s Creed Syndicate будут раздавать в Epic Games Store

С 20 по 27 февраля в Epic Games Store можно будет бесплатно получить Assassin’s Creed Syndicate.
CyberSport.ru 12:42
Авто

Названы три самые надежные и неприхотливые машины с пробегом в России

iReactor вчера в 23:31
Экономика

Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
RT на русском 14:52
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях

Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Shraibikus News 08:47
Происшествия

В Петербурге нашли пропавшую восьмилетнюю девочку

ТАСС 16:56
Футбол

Кокорин забил в ворота «Динамо» в дебютном матче за «Сочи»

Форвард вышел на замену во втором тайме контрольного матча с московским «Динамо» на сборе в Турции и уже через шесть минут поразил ворота соперника.
RT на русском 10:17
Общество

В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты

Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.
Газета.Ru 07:40
Энергетика

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Коммерсантъ 10:21
Общество

В России задумали запретить отключать услуги ЖКХ за долги

В России задумали запретить отключать услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за долги.
Lenta.ru 18:54
Шоу-бизнес

Больная раком Евгения Симонова впервые вышла в свет с приемной дочкой

64-летняя актриса редко выходит в свет. Последние 12 лет народная артистка РФ борется с онкологическим заболеванием.
Пятый канал вчера в 05:31
Происшествия

Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии

Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.
Известия 14:54
Политика

Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Газета.Ru 10:16
Экономика

В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
РИА Новости 17:37
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