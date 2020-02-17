Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

В Госдуму внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на электронную базу данных нижней палаты российского парламента. Отмечается, что в данный момент у Центробанка находится контрольный пакет акций сбербанка — это 50% и одна акция.
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В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

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Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ внесен в Госдуму

Банки.ру01:27
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Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес

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Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
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На Кубке ФНЛ начались матчи второго тура. В группе А состоялся матч между волгоградским "Ротором" и молодежной сборной России.
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В Ростовской области нашли в реке тела двух пропавших детей

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В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии

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