Экономика
Моя Москва.онлайнВ Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
В Госдуму внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на электронную базу данных нижней палаты российского парламента. Отмечается, что в данный момент у Центробанка находится контрольный пакет акций сбербанка — это 50% и одна акция.
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Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Футбол
«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
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Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
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Фото нового Racing Point появились в интернете
Уже сегодня будет официально представлен гоночный болид под названием Racing Point.
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«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
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Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
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Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес
Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Наука
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
Общество
В России может быть ограничена продажа электронных сигарет и вейпов
Основная идея – унифицировать регулирование всей курительной никотиносодержащей продукции, говорит он.
Политика
Путин назначил нового посла в Венесуэле
Президент России Владимир Путин сменил чрезвычайного и полномочного посла РФ в Венесуэле, вместо Владимира Заемского назначен Сергей Мелик-Багдасаров, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Кино
В Сети появилось первое видео со съемок «Отряда самоубийц 2»
Один из фанатских твиттер-аккаунтов, посвященных фильмам про персонажей DC Comics, опубликовал первое видео со съемок "Отряда самоубийц 2". Об этом сообщает "Газета.ру".
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.
Биатлон
Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира по биатлону
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Второе чтение поправок к Конституции может пройти 10 марта
Второе чтение законопроекта о внесении изменений в Конституцию может пройти 10 марта, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Армия и оружие
В МИД ответили на обвинения США в преследовании американского спутника
Передвижение спутника "Космос-2542", обеспокоенность которым высказывали США, не представляло угрозы и не нарушало норм международного права, реализация оружейно-космических планов США нанесет непоправимый урон действующей системе безопасности космической деятельности, заявили в МИД России.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
Музыка
Элтон Джон из-за пневмонии потерял голос прямо на концерте
Шоу-бизнес
Семенович ответила критикующим ее журналистам
Певица Анна Семенович возмутилась некоторыми публикациями в СМИ о своей внешности и обратилась через Instagram-аккаунт к журналистам, которые писали негативно про ее фигуру, сообщает портал «Утро.ру».
Футбол
«Ротор» сыграл вничью со сборной России на Кубке ФНЛ
На Кубке ФНЛ начались матчи второго тура. В группе А состоялся матч между волгоградским "Ротором" и молодежной сборной России.
Общество
В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку
Петроградский районный суд принудительно вернул в больницу жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая находилась в карантине с подозрением на коронавирус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Культура
Гибель автора ремикса к «Бригаде» попала на видео
Андрей Иванов был одним из создателей проекта Triplex, который прославился благодаря ремиксу на главную музыкальную тему сериала «Бригада», а также композиции «Собака Баскервилей» и музыке к фильмам «Коллекционер» и «Бой с тенью».
Общество
В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии
Балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии следует обращаться не в Большой театр, а в Пенсионный фонд РФ, ГАБТ же передал ей через адвоката пакет необходимых документов в октябре 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.