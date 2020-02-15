Экономика

РЕН ТВРЕН ТВЗаконопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ внесли в Госдуму

В Госдуму России внесли проект закона о покупке акций Сбербанка у Банка России.
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В Госдуму внесен законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

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ЦБ перечислит в бюджет РФ 500 млрд рублей в 2020 году в рамках продажи акций Сбербанка

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В поликлиниках России исчезнут кабинеты психологов и стоматологов

Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
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Власти США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Министр энергетики США Дэн Бруйетт, отвечая на полях Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос о попытках Москвы обойти американские санкции в отношении трубоукладчиков «Северного потока-2», заявил, что Россия не сможет достроить его самостоятельно ввиду отсутствия у «Газпрома» необходимых технологий, передает Bloomberg.
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Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
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Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству

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