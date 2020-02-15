Экономика
РЕН ТВЗаконопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ внесли в Госдуму
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Здоровье
Коронавируса на Сахалине нет, но есть грипп
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая гриппа, в том числе среди детей — 2. Диагностирован вирус гриппа А (H1N1) 2009 и 2 случая вируса А (H3N2).
Происшествия
В Петербурге в суд поступил новый иск к беглянке Алле Ильиной
В отношении 32-летней петербурженки Аллы Ильиной, принудительно помещенной в карантин по решению суда от 17 февраля, поступил новый судебный иск.
Шоу-бизнес
Как живут девочки, которых перепутали в роддоме 22 года назад
В 2011 году вся страна узнала историю двух семей из Челябинской области, чьих дочерей перепутали в роддоме.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате
Новый саммит в нормандском формате может состояться после того, как будут выполнены решения декабрьской встречи, однако пока особого прогресса на этом пути нет.
Гаджеты
Xiaomi выпустила миниатюрную колонку дешевле 20 долларов
Авто
Новый Kia Sorento официально представлен
Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
Общество
В России могут запретить отключать услуги ЖКХ должникам
Государственная Дума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которые запрещают отключение россиянам услуг ЖКХ за долги.
Музыка
Школьница из Новосибирска спела о «лабутенах» в шоу «Голос. Дети»
Группа "Ленинград" выпустила песню "Экспонат" в 2016 году, она сразу стала хитом.
Здоровье
Ногликскую районную больницу проверили после жалоб персонала
Представители общественных организаций — серебряные волонтеры, члены профсоюза, Общественной палаты, ОНФ прибыли в Ногликскую ЦРБ для проведения всестороннего разбирательства по обращению одной из работниц учреждения.
Экономика
В Киеве заявили о «проедании» украинской экономики
Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о колоссальном технологическом отставании страны, для ликвидации которого потребуются огромные средства и много времени.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро показала стройные ноги
В кадре Климова повторила образ Мэрилин Монро, пишет storinka.com.ua.
Здоровье
В поликлиниках России исчезнут кабинеты психологов и стоматологов
Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
Происшествия
Мужчина в Омске на спор зарезал приятеля
Мужчина в Омске на спор зарезал приятеля Позже убийца отрезал жертве голову и попытался спрятать.
Политика
Власти США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Министр энергетики США Дэн Бруйетт, отвечая на полях Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос о попытках Москвы обойти американские санкции в отношении трубоукладчиков «Северного потока-2», заявил, что Россия не сможет достроить его самостоятельно ввиду отсутствия у «Газпрома» необходимых технологий, передает Bloomberg.
Футбол
«Сочи» и «Зенит» объявили о переходе Кокорина
Технологии
Россиян предупредили о новом виде телефонного спама
Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.
Энергетика
Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции
Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Космос
Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Научный руководитель Института астрономии Российской академии наук Борис Шустов выразил убежденность в том, что летящий к Земле астероид не представляет опасности.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Армия и оружие
«Джавелины» для Украины: как ВСУ подымают противотанковую мощь
Военное ведомство незалежной отчиталось о мерах, предпринятых в 2019 году, для повышения противотанковой мощи подразделений ВСУ.
Биатлон
Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира по биатлону
Политика
Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Общество
Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
Экономика
Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству
Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Происшествия
Двое невельчан избили и ограбили жителя Калининграда
Сахалинские полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей.
Экономика
Суд отказал кредиторам «Сибмоста» в утверждении мирового соглашения
В пресс-службе другого голосовавшего "против" кредитора - банка "Открытие" - агентству заявляли, что банк считает условия мировых соглашений с "Сибмостом" и бывшими совладельцами компании Альбертом и Владиславом Кошкиными невыгодными для себя, обязательно будет оспаривать результаты собраний кредиторов и выступать против утверждения соглашений судом.
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.