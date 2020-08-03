Экономика

REGNUMREGNUMЗаконопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму

Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.
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Проект об увеличении суммы вкладов для взимания НДФЛ поступил в Госдуму

Экономика сегодня02:34

В Госдуме решают с каких банковских вкладов граждан брать налог

Профильвчера в 18:32

В Госдуме рассмотрят увеличение размера вкладов, облагаемых налогом

ИА Красная Весна00:41

В Госдуме предложили не брать налог со вкладов в один миллион

ФедералПрессвчера в 23:07

Депутаты от ЛДПР вносят законопроект об увеличении суммы вкладов, облагаемых налогом

ТАСС01:45

Закон об увеличении суммы вкладов, облагаемых налогом, внесен в Думу

ПРАЙМвчера в 17:21

Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму

REGNUMвчера в 17:00
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Общество

Страны выстроились в очередь за вакциной от коронавируса

США, Великобритания, Евросоюз и Япония зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз вакцины от коронавируса несмотря на то, что действующая формула еще не создана.
Lenta.ru 01:55
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Происшествия

При пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске погиб один человек

Норильск, Красноярский край, 3 августа 2020, 09:45 — REGNUM В результате пожара, произошедшего на ТЭЦ-2 в Норильске, погиб один человек.
REGNUM 02:45
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Шоу-бизнес

Анастасия Самбурская возвращается в сериал «Универ»

Роль студентки Кристины из сериала «Универ» принесла славу и народную любовью актрисе Анастасии Самбурской.
Рамблер 02:27
21
Происшествия

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

Известия вчера в 15:37
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Экономика

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей

Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей Чиновники и нефтяники вступают в самый крупный за последние два года конфликт по налогам.
Коммерсантъ вчера в 17:57
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Автоспорт

Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Общество

В 12 регионах России задержаны более 40 подпольных оружейников

ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, в 12 регионах задержаны 42 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
RT на русском 02:42
Футбол

Тедеско назвал «Спартак» российской «Баварией»

Ранее сообщалось, что Мостовой назвал зарплату Кокорина в "Спартаке" космической.
Газета.Ru 02:15
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Политика

Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok

Американская компания Microsoft в ближайшие недели начнет и не позднее 15 сентября завершит переговоры с китайской ByteDance о покупке популярного приложения TikTok, в сделке в качестве миноритариев могут принять участие и другие компании США, сообщает Microsoft.
РИА Новости вчера в 20:05
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Здоровье

В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий

Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 09:53
90
Общество

Попова: Заболеваемость COVID-19 снижается в 80 регионах

Заболеваемость COVID-19 идет на убыль в 80 российских регионах, еще в пяти пока наблюдается незначительный рост числа заболевших, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российская газета вчера в 07:54
116
Космос

Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно

На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
1,1K
Происшествия

СКР возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы ВОВ

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о геноциде (ст. 357 УК РФ) в Псковской области во времена Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 02:38
15
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж

Наследница политика Бориса Немцова вышла замуж.
Дни.ру вчера в 11:29
18
Общество

В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
140
Происшествия

Междугородный автобус с 30 пассажирами опрокинулся в кювет на Сахалине

В момент аварии в салоне автобуса находились 30 пассажиров.
Известия 00:23
Происшествия

Задержан сбивший под Воронежем двух подростков на мопеде водитель

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115 ехал со стороны села Елань-Колено и допустил столкновение с мопедом, которым управлял 13-летний подросток.
Известия 01:52
16
Общество

Мантуров заявил о планах по выпуску миллионов доз вакцины от COVID-19

Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с промышленным выпуском вакцины от коронавируса.
RT на русском 02:45
138
Шоу-бизнес

Решетова прокомментировала отсутствие Тимати на отдыхе

Анастасии Решетовой пришлось прокомментировать отсутствие Тимати на отдыхе. Однако ясности подписчики не получили.
Свободная Пресса 01 августа в 13:07
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Армия и оружие

«Новый ЗРК позволит России создать совершенную систему ПВО»: в Китае оценили С-500

Постановка на вооружение российской армии новейшего зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей" совместно с уже принятыми на вооружение, позволит России создать совершенную систему ПВО-ПРО, способную контролировать все воздушное пространство над страной, включая ближний космос.
Военное обозрение 00:31
Происшествия

К поискам пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии подключились военные

Военные Восточного округа принимают участие в поисках пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии, с помощью беспилотных летательных аппаратов они обследуют территорию и организуют круглосуточное дежурство для более эффективного поиска воздушного судна и людей.
ТАСС вчера в 22:48
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Здоровье

Трое жителей Приморья не справились с COVID, число зараженных растет

Продолжает расти число тяжелых случаев заболеваний коронавирусом в Приморском крае – неутешительную статистику пополняют новые летальные исходы.
ДВ-РОСС 02:00
2
Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

Накануне народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник".
Москва 24 01 августа в 01:45
1,5K
Армия и оружие

На форуме «Армия-2020» в ЮВО представят новейшую военную технику

РИА Новости вчера в 20:43
Общество

Skillbox и РАНХиГС впервые запускают онлайн-бакалавриат

Онлайн-бакалавриат по специальности Data Science & Machine Learning запущен на платформе Skillbox в сотрудничестве с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
ТАСС 02:34
Общество

В Гидрометцентре предупредили о жаре в ряде регионов России

Москва, 3 августа 2020, 09:27 — REGNUM В ряде российских регионов в течение текущей недели ожидается температура воздуха выше климатической нормы.
REGNUM 02:27
4
Экономика

Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей

Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
3K
Политика

Трамп заявил о необходимости добиться смертного приговора Царнаеву

Федеральное правительство США должно повторно потребовать вынесения смертного приговора Джохару Царнаеву, осужденному за теракт на Бостонском марафоне в 2013 году, написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.
РБК вчера в 18:28
Общество

Треть россиян ожидает снижения зарплат по итогам года

По данным Росстата предпринимательские доходы россиян из-за пандемии коронавируса и снижения курса рубля упали до минимума за 20 лет.
Эхо Москвы 02:03
30
Общество

Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»

Управление по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) оштрафовало «Газпром» на 213 млн злотых, что эквивалентно €50 млн, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
РБК 02:43
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