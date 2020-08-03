Экономика
REGNUMЗаконопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму
Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.
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Общество
Страны выстроились в очередь за вакциной от коронавируса
США, Великобритания, Евросоюз и Япония зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз вакцины от коронавируса несмотря на то, что действующая формула еще не создана.
Lenta.ru 01:55
Происшествия
При пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске погиб один человек
Норильск, Красноярский край, 3 августа 2020, 09:45 — REGNUM В результате пожара, произошедшего на ТЭЦ-2 в Норильске, погиб один человек.
REGNUM 02:45
Шоу-бизнес
Анастасия Самбурская возвращается в сериал «Универ»
Роль студентки Кристины из сериала «Универ» принесла славу и народную любовью актрисе Анастасии Самбурской.
Рамблер 02:27
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известия вчера в 15:37
Экономика
Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей
Государство хочет забрать у нефтяников 200 млрд рублей Чиновники и нефтяники вступают в самый крупный за последние два года конфликт по налогам.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
В 12 регионах России задержаны более 40 подпольных оружейников
ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, в 12 регионах задержаны 42 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
RT на русском 02:42
Футбол
Тедеско назвал «Спартак» российской «Баварией»
Ранее сообщалось, что Мостовой назвал зарплату Кокорина в "Спартаке" космической.
Газета.Ru 02:15
Политика
Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok
Американская компания Microsoft в ближайшие недели начнет и не позднее 15 сентября завершит переговоры с китайской ByteDance о покупке популярного приложения TikTok, в сделке в качестве миноритариев могут принять участие и другие компании США, сообщает Microsoft.
РИА Новости вчера в 20:05
Здоровье
В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новости вчера в 09:53
Общество
Попова: Заболеваемость COVID-19 снижается в 80 регионах
Заболеваемость COVID-19 идет на убыль в 80 российских регионах, еще в пяти пока наблюдается незначительный рост числа заболевших, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российская газета вчера в 07:54
Космос
Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
Происшествия
СКР возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы ВОВ
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о геноциде (ст. 357 УК РФ) в Псковской области во времена Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 02:38
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж
Наследница политика Бориса Немцова вышла замуж.
Дни.ру вчера в 11:29
Общество
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
Происшествия
Междугородный автобус с 30 пассажирами опрокинулся в кювет на Сахалине
В момент аварии в салоне автобуса находились 30 пассажиров.
Известия 00:23
Происшествия
Задержан сбивший под Воронежем двух подростков на мопеде водитель
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115 ехал со стороны села Елань-Колено и допустил столкновение с мопедом, которым управлял 13-летний подросток.
Известия 01:52
Общество
Мантуров заявил о планах по выпуску миллионов доз вакцины от COVID-19
Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с промышленным выпуском вакцины от коронавируса.
RT на русском 02:45
Шоу-бизнес
Решетова прокомментировала отсутствие Тимати на отдыхе
Анастасии Решетовой пришлось прокомментировать отсутствие Тимати на отдыхе. Однако ясности подписчики не получили.
Свободная Пресса 01 августа в 13:07
Армия и оружие
«Новый ЗРК позволит России создать совершенную систему ПВО»: в Китае оценили С-500
Постановка на вооружение российской армии новейшего зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей" совместно с уже принятыми на вооружение, позволит России создать совершенную систему ПВО-ПРО, способную контролировать все воздушное пространство над страной, включая ближний космос.
Военное обозрение 00:31
Происшествия
К поискам пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии подключились военные
Военные Восточного округа принимают участие в поисках пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии, с помощью беспилотных летательных аппаратов они обследуют территорию и организуют круглосуточное дежурство для более эффективного поиска воздушного судна и людей.
ТАСС вчера в 22:48
Здоровье
Трое жителей Приморья не справились с COVID, число зараженных растет
Продолжает расти число тяжелых случаев заболеваний коронавирусом в Приморском крае – неутешительную статистику пополняют новые летальные исходы.
ДВ-РОСС 02:00
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
Накануне народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник".
Москва 24 01 августа в 01:45
Армия и оружие
На форуме «Армия-2020» в ЮВО представят новейшую военную технику
РИА Новости вчера в 20:43
Общество
Skillbox и РАНХиГС впервые запускают онлайн-бакалавриат
Онлайн-бакалавриат по специальности Data Science & Machine Learning запущен на платформе Skillbox в сотрудничестве с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
ТАСС 02:34
Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре в ряде регионов России
Москва, 3 августа 2020, 09:27 — REGNUM В ряде российских регионов в течение текущей недели ожидается температура воздуха выше климатической нормы.
REGNUM 02:27
Экономика
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
Политика
Трамп заявил о необходимости добиться смертного приговора Царнаеву
Федеральное правительство США должно повторно потребовать вынесения смертного приговора Джохару Царнаеву, осужденному за теракт на Бостонском марафоне в 2013 году, написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.
РБК вчера в 18:28
Общество
Треть россиян ожидает снижения зарплат по итогам года
По данным Росстата предпринимательские доходы россиян из-за пандемии коронавируса и снижения курса рубля упали до минимума за 20 лет.
Эхо Москвы 02:03
Общество
Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»
Управление по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) оштрафовало «Газпром» на 213 млн злотых, что эквивалентно €50 млн, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
РБК 02:43