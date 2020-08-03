Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий увеличить с одного до пяти миллионов рублей сумму вкладов, с доходов которых будет взиматься налог, начиная с 2021 года, сообщил в своем Telegram-канале один из авторов проекта глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

с чего всё началось

Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.

Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму

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