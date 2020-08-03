Экономика
REGNUMЗаконопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму
Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.
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Религия
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Коммерсантъ вчера в 11:09
Общество
В 12 регионах России задержаны более 40 подпольных оружейников
ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, в 12 регионах задержаны 42 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
RT на русском 02:42
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС вчера в 03:19
Общество
Мантуров заявил о планах по выпуску миллионов доз вакцины от COVID-19
Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с промышленным выпуском вакцины от коронавируса.
RT на русском 02:45
Общество
Skillbox и РАНХиГС впервые запускают онлайн-бакалавриат
Онлайн-бакалавриат по специальности Data Science & Machine Learning запущен на платформе Skillbox в сотрудничестве с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
ТАСС 02:34
Армия и оружие
Эсминец США покинул Черное море после учений с Украиной
Эсминец покидает территорию после того, как закончились совместные учения Sea Breeze 2020 с флотом Украины и кораблями ряда стран НАТО.
Lenta.ru 03:18
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известия вчера в 15:37
Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре в ряде регионов России
Москва, 3 августа 2020, 09:27 — REGNUM В ряде российских регионов в течение текущей недели ожидается температура воздуха выше климатической нормы.
REGNUM 02:27
Финансы
Доллар и евро растут по отношению к рублю
Доллар и евро незначительно растут по отношению к рублю на открытии торгов Мосбиржи.
Газета.Ru 03:07
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
Общество
Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»
Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» представить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream-2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 02:43
Авто
Автодизайнер Шторм презентовал идеальный автомобиль для пенсионеров
Издание «iReactor» во взаимодействии с дизайнером Александром Штормом показало, каким должен идеальный автомобиль для пенсионеров.
Тарантас Ньюс 01:36
Политика
Побег из Кандагара. Как российские летчики спасали себя в Афганистане
Аргументы и Факты вчера в 17:05
Происшествия
Междугородный автобус с 30 пассажирами опрокинулся в кювет на Сахалине
В момент аварии в салоне автобуса находились 30 пассажиров.
Известия 00:23
Общество
В Крыму выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
Всего в Республике Крым зарегистрировано 1305 случаев коронавируса.
Вести.Севастополь 03:00
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Происшествия
Задержан сбивший под Воронежем двух подростков на мопеде водитель
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115 ехал со стороны села Елань-Колено и допустил столкновение с мопедом, которым управлял 13-летний подросток.
Известия 01:52
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков и Наталья Подольская ждут второго ребенка
Владимир Пресняков и Наталья Подольская познакомились в 2005-м на съемках «Больших гонок» во Франции, 14-летняя разница в возрасте совершенно не чувствовалась, но присутствовало единственное «но».
StarHit.ru 02:00
Здоровье
В области количество зараженных COVID-19 перевалило за 12 000
Во всех случаях ковид стал сопутствующим заболеванием. По стране зарегистрировано 845 443 случаев COVID-19.
Стальная искра вчера в 06:57
Единоборства
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе
В ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 5. В главном поединке вечера встречались бойцы среднего веса Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян, представляющие США.
Российская газета вчера в 04:06
Шоу-бизнес
Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова
Актриса Кристина Асмус в комментариях к своему посту в Instagram ответила на вопрос подписчика о том, действительно ли юморист Гарик Харламов, с которым она разводится, намерен вновь жениться на другой женщине уже в январе.
РИА Новости 01:47
Экономика
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России теперь нельзя пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки, передает ТАСС.
Газета.Ru 02:36
Происшествия
Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова
Актера Михаила Ефремова могут оправдать как минимум в двух случаях.
РИА Новости вчера в 17:44
Гаджеты
Sony PlayStation 5 Pro хотят оснастить сразу несколькими GPU
Эксперты предположили, что будущую консоль хотят оснастить сразу несколькими GPU.
Дни24 вчера в 07:37
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 01 августа в 21:37
Космос
Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12