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REGNUM
REGNUM

Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму

Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.В источнике
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URA.Ru

Налог на вклады россиян предложили изменить

URA.Ru05:13
Lenta.ru

Налог на банковские вклады захотели изменить

Lenta.ru04:33
ПРАЙМ

Закон об увеличении суммы вкладов, облагаемых налогом, внесен в Думу

ПРАЙМ17:21
ФедералПресс

В Госдуме предложили не брать налог со вкладов в один миллион

ФедералПресс23:07
Профиль

В Госдуме решают с каких банковских вкладов граждан брать налог

Профиль18:32
ТАСС

Депутаты от ЛДПР вносят законопроект об увеличении суммы вкладов, облагаемых налогом

ТАСС01:45
REGNUM

Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму

REGNUM17:00

В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре

«03 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.
Известия05:51

Белоруссия не получала от Украины ходатайств по задержанным россиянам

В Генпрокуратуру Белоруссии не поступало от украинской стороны никаких ходатайств относительно россиян, задержанных под Минском, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
Rambler News Service04:19
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ФСБ задержала 42 подпольных оружейника в 12 регионах России

"В 12 регионах пресечена деятельность 42 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны", - рассказали в ФСБ.
Газета.Ru02:53
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АТОР уточнила правила для прибывающих в Турцию туристов

Москва, 3 августа 2020, 12:19 — REGNUM Ассоциация туроператоров России опровергла сообщения СМИ о том, что всех туристов, контактировавших с заразившимся коронавирусом пассажиром на борту самолетов, летающих в Турцию отправят «автоматически» на карантин, сообщили в АТОР.
REGNUM05:19
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Военные направлены в иркутский «Чернобыль» по поручению Путина

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, сегодня, 3 августа, в регион направлены десятки специалистов, представляющих войска радиационной, химической и биологической защиты, а также 10 единиц специальной техники и около 30 военных РХБЗ.
REGNUM05:07

Волгоградцев призвали не заниматься самолечением коронавируса

Зампредседателя регионального комитета здравоохранения подчеркнул, что это связано с периодом отпусков – люди уезжают на курорты, где, вероятно, не соблюдают ни масочный режим, ни необходимую дистанцию, таким образом один член семьи заражает других.
Волгоградская правда05:37
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