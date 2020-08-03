Экономика
REGNUMЗаконопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму
Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.
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Новые правила о снятии вкладов, вступили в силу с 1 августа 2020 в России
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«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
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Новичок «Зенита» Деян Ловрен выбрал себе игровой номер, сообщает пресс-служба клуба.
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Эксперты перечислили факторы, убрав которые, можно в два раза снизить риск развития деменции.
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В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
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Звезда британской эстрады Адель разместила в Инстаграме новое фото.
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ToDay News Ufa вчера в 08:21
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 18 млн человек.
РБК вчера в 22:38
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Судно затонуло в Охотском море в Хабаровском крае
Груженное рыбой судно затонуло в Охотском море на севере Хабаровского края.
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ВВС Израиля нанесли удар по военным целям ХАМАС в секторе Газа
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Российская газета вчера в 19:20
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Испытания демонстратора ракеты Starship компании SpасеХ опять отложены
ИА Красная Весна вчера в 15:59
Армия и оружие
The National Interest назвал преимущество России перед США
Принятие на вооружение новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» даст России ощутимое преимущество перед США.
ФАН вчера в 14:34
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Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Территория новостей вчера в 13:02
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Сообщение о минировании хабаровского аэропорта оказалось ложным
Ранее аэропорт Хабаровска был эвакуирован после поступления сообщения о заложенном взрывном устройстве.
RT на русском вчера в 22:31
Общество
В Польше обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому
Памятник легендарному советскому маршалу Константину Рокоссовскому стал жертвой польских вандалов.
НТВ 31 июля в 02:19
Общество
Трамп вновь заявил о намерении добиваться смертной казни Царнаева
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Телеканал 360° вчера в 18:00
Происшествия
Беспилотники ВВО направлены на поиски пропавшего Ан-2 в Бурятии
Восточный военный округ направил беспилотники на поиски самолета Ан-2, пропавшего в Бурятии две недели назад, сообщает пресс-служба округа в понедельник.
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Производство российского электромобиля планируется на конец 2020 года
Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
Известия вчера в 20:53
Экономика
ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность
Как напоминают в Пенсионном фонде, уровень индексации накопительных пенсий в 2019 г. составил 4,9%, в 2018 г. – 8,4%. «Средняя доходность УК ВЭБ в ПФР за последние годы составляет около 7%, поэтому результат 2019 г. действительно хороший», – отмечает независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.
Ведомости вчера в 16:45
Игры
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Вести.Ru 01 августа в 13:27
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КАЗ «Афганит» танка Т-14 «Армата» имеет высокую эффективность против американских ПТРК TOW и Javelin
Как сообщалось ранее, на российских танках Т-14 «Армата» устанавливается КАЗ «Афганит».
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Армия и оружие
Российский самолет «Антей» доставил в Сирию загадочный груз
Сообщается, что в путь Ан-22 отправился с аэродрома Чкаловский, что в Московской области, а спустя время выполнил посадку в провинции Латакия.
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