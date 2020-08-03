Экономика
REGNUMЗаконопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму
Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.
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Новые правила о снятии вкладов, вступили в силу с 1 августа 2020 в России
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Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
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Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Футбол
Юран признался, что просил поднять себе зарплату в «Химках»
Бывший наставник «Химок» Сергей Юран признался, что хотел повышения зарплаты в клубе. Об этом информирует «Спoрт-Экспресс».
ProstoProSport 08:03
Хоккей
«Аризона» обыграла «Нэшвилл» в матче НХЛ
"Аризона" победила "Нэшвилл" со счетом 4:3 в первом матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Общество
«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре
Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Российская газета 05:41
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
REGNUM 15:29
Общество
ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений
В ПФР сообщили о том, что россияне с инвалидностью могут не подавать специальные заявления каждый месяц для выплат.
ToDay News Ufa 17:26
Здоровье
Врач Мясников назвал средство, которое поможет справиться с аллергией
Как сообщает ToDay News Ufa, по словам доктора Мясникова, аллергия реже отмечается у детей, где дома есть животные.
ToDay News Ufa 15:37
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Ловрен поделился эмоциями от перехода в «Зенит»
Газета.Ru 16:41
Происшествия
Австриец отбил пальцы у гипсовой модели XIX века при съемке селфи
Австрийский турист во время съемки селфи в итальянском музее отбил пальцы ног у оригинальной гипсовой модели знаменитой скульптуры Полины Бонапарт работы итальянского скульптора Антонио Кановы (1757-1822), сообщил арт-критик Витторио Згарби.
РИА Новости 14:42
Экономика
Труда сюда: безработицу планируют снизить вчетверо к концу 2021-го
Задача с размахом Перед Министерством труда стоит задача полностью вернуться к докризисным параметрам до конца 2021-го, ответили "Известиям" в пресс-службе ведомства на вопрос об ожидаемом уровне безработицы в следующем году.
Известия 17:01
Шоу-бизнес
Наталия Орейро объяснила желание получить российское гражданство
Уругвайская актриса и певица, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро объяснила желание получить российское гражданство.
Lenta.ru вчера в 04:22
Политика
В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.
RT на русском 16:47
Наука
Археологические раскопки выявили причину последнего оледенения
РИА Новости 31 июля в 14:00
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Квят сошел с дистанции
Российский гонщик Даниил Квят сошел с дистанции, попав в ДТП. А его партнер по команде Пьер Гасли финишировал седьмым.
ProstoProSport 10:52
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Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки, частота которых находится за пределами человеческого восприятия.
Газета.Ru 15:19
Армия и оружие
КАЗ «Афганит» танка Т-14 «Армата» имеет высокую эффективность против американских ПТРК TOW и Javelin
Как сообщалось ранее, на российских танках Т-14 «Армата» устанавливается КАЗ «Афганит».
Военное обозрение 07:19
Политика
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов
РБК 31 июля в 22:35
Наука
Ученые смогут предсказывать изменения климата на пять лет вперед
Учёные из Германии научились прогнозировать климатические колебания на пять лет вперёд.
Discover24 12:50
Общество
В Турции изменились правила выдачи еды на шведских столах
В Турции изменили правила обслуживания туристов в отелях, работающих по системе «всё включено».
RT на русском 12:24
Общество
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
Общее число умерших достигло 4485 человек, сообщает Оперштаб.
Эхо Москвы вчера в 16:13
Космос
Российские космонавты на МКС получили собственный Интернет
Российский сегмент Международной космической станции (МКС) подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй.
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Петербургский депутат задержан по делу о взятке в 15 млн рублей
Депутат петербургского ЗакСа от «Единой России» Роман Коваль задержан по делу о взятке.
Диалог 31 июля в 07:19
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В пяти регионах России заболеваемость коронавирусом выросла
В пяти регионах России заболеваемость коронавирусом выросла, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Авторадио 07:44
Общество
Адвокат Ефремова заявил о наличии козыря в деле о смертельном ДТП
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Экономика
Минфин предложил сократить военные расходы на сотни миллиардов рублей
Согласно опубликованному ведомством документу, финансирование программы «Обеспечение обороноспособности страны» в ближайшие три года следует сократить на 323 миллиарда рублей.
Lenta.ru 17:11
Наука
Ученые назвали интересные факты о левшах
Ученые назвали интересные факты о левшах, которые составляют 12% земного шара. Природа наделила этих людей уникальными особенностями.
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Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
В России с начала августа некоторые семьи начнут получать новое пособие по безработице.
Уфимские Заметки 15:13