Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.

Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму

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