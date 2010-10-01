Общество

ПолитРоссияПолитРоссияЗаконопроект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии внесли в ГД

Законопроект о закреплении федеральной соцдоплаты к пенсии на уровне среднего размера прожиточного минимума на душу населения в конкретном субъекте за предыдущий год внесли в Государственную думу. Об этом следует из записи в электронной базе ГД.
Читать в источнике
Комментировать266
с чего всё началось
Как отмечают авторы законопроекта «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации"
», сейчас федеральную социальную доплату к пенсии получают неработающие граждане, имеющие пенсию ниже величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленного в регионе.
Аргументы и Факты10 июля в 06:14

Подробнее о событии

Доплаты к пенсии. Тайные и явные способы получать больше

Life.ru17:40

Размер пенсий за счёт соцдоплат хотят увеличить в России

Deita.ruвчера в 21:45

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

ДВ-РОССвчера в 19:15

Вывести стариков из нищеты: Госдуме предложили закрепить федеральную доплату к пенсии

Царьград10 июля в 09:00

Нилов объяснил влияние прожиточного минимума на рост пенсий в России

ФАН10 июля в 08:18

В Госдуме рассмотрят увеличение социальных доплат к пенсии

ФедералПресс09 июля в 18:42

В Думу внесли законопроект, изменяющий региональный прожиточный минимум пенсионера

ТАСС09 июля в 17:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 21:08, Ашберн
Политика

Вучич заявил об отсутствии «российского следа» в протестах в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что прокомментировал данные о "российском следе" в протестах. Об этом сообщает телеканала Pink.
Газета.Ru 20:34
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании и ливнях

Начиная со вторника, небо затянут низкие черные тучи, из которых дождь будет идти большую часть времени. Ожидаются очень интенсивные ливни.
Российская газета 19:07
27
Происшествия

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс 11:51
4,6K
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
606
Общество

В США покончил с собой внук Элвиса Пресли

В американском городе Калабасас (штат Калифорния) в собственной квартире найден мертвым 27-летний Бенджамин Кио — внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.
РБК 20:45
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на корабле в США выросло до 21

REGNUM 19:00
59
ЖКХ

Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды почти на сутки

Как сообщили в городской мэрии, к социальным и образовательным учреждениям, попадающих в зону отключения, подвезут воду.
АСТВ 20:00
Фигурное катание

Этери Тутберидзе признали лучшим тренером сезона

Gazeta.SPb вчера в 14:30
8
Общество

ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы

Как сообщает ToDay News Ufa, в Пенсионном фонде России рассказали, как пенсионера могут получить надбавки за трудовой стаж, полученный еще при СССР.
ToDay News Ufa 10 июля в 15:14
164
Происшествия

В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой

В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
21
Происшествия

СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре

Следственный комитет возбудил дело после того, как в районе посёлка Тухард в Таймырском Долгано-Ненецком районе произошёл разлив авиационного топлива.
RT на русском 10:29
279
Происшествия

Больше 140 малышей эвакуировали из детсада в Южно-Сахалинске

К моменту прибытия пожарных наблюдалось задымление в электрощитовой. Персонал дошкольного учреждения эвакуировал 141 ребенка.
АСТВ 20:27
Общество

Итальянцы этим летом не хотят принимать туристов из США

Не хотели бы принимать туристов из Китая 57-77% респондентов.
Sntat.ru 07:08
55
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Известия 14:49
1,6K
Технологии

Эксперты дали рецепты составления и хранения надежного пароля

По данным исследования «Лаборатории Касперского», отдельные пароли для каждого аккаунта создают лишь 39% россиян.
Ридус 21:05
Игры

Ubisoft бесплатно раздаёт Watch Dogs 2

Любой желающий прошедший регистрацию на сервисе Uplay может совершенно бесплатно загрузить Watch Dogs 2. Стоит отметить, что после презентации бесплатная раздача закончится.
The GEEK 15:00
11
Происшествия

В Германии начались поиски разоружившего полицейских мужчины с луком

В районе города Оппенау немецкой земли Баден-Вюртемберг полиция со спецназом и вертолетами ищет 31-летнего мужчину с луком, который ранее отобрал оружие у обнаруживших его полицейских и сбежал.
РБК 15:24
73
Происшествия

Сотрудники ГИБДД ЕАО рассказали ребятам о правилах дорожного движения

В ходе мероприятия ребятам, находящихся в дворовых территориях, объясняли Правила дорожного движения для пешеходов и пассажиров, как использовать световозвращающие приспособления и необходимость их применения в дорожном движении в темное время суток.
Город на Бире 19:00
Армия и оружие

«НГ»: в Ливии на вооружении ЧВК «Вагнер» стоят «Щуки»

Недвижимость.RU 06:07
5
Футбол

Клопп заявил о намерении покинуть «Ливерпуль» через четыре года

53-летний специалист работает в «Ливерпуле» с 2015 года.
RT на русском 18:50
Космос

Они существуют. Уфолог представил доказательство цивилизации на Марсе

На снимках поверхности Марса обнаружили высеченную на стене каньона голову неизвестного существа с рогами, пишет портал "Планета Новости".
Радио Sputnik 12:26
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет — убийстве 2 года назад в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила.
Коммерсантъ 17:06
82
Экономика

На Сахалине готовятся к строительству газопровода в Елочки

АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" готовится к началу строительства межпоселкового газопровода высокого давления до села Елочки в пригороде Южно-Сахалинска, протяженностью 4,64 км. Его завершение позволит обеспечить природным газом жилые дома населенного пункта, а также газифицировать перспективное тепличное хозяйство.
Сахалин.Инфо 18:19
Здоровье

От цирроза печени защитит вкусный и доступный напиток

Исследования американцев показали, что поклонники утренней чашечки горячего кофе наименее подвержены риску развития цирроза печени.
Shraibikus News 16:46
18
Политика

Песков: Россия прошла острую фазу коронавируса с наименьшими потерями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что России удалось пройти самую острую фазу пандемии коронавируса с наименьшими потерями.
Российская газета 07:42
300
Общество

В Каталонии ввели домашний карантин для более 200 000 жителей Лериды

Власти Каталонии ввели домашний карантин для более 200 000 жителей Лериды, где выявлена новая вспышка коронавируса, сообщает AFP.
BFM.ru 19:12
Футбол

Бышовец поддержал Карпина, раскритиковавшего РПЛ

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в котором тот раскритиковал Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 16:45
Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК 12:37
62
Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 10 июля в 11:00
1,3K
Игры

В Сети появился трейлер шутера Serious Sam 4

В рамках прямой трансляции от издателя Devolver Direct состоялся дебют тизерного ролика к тайтлу Serious Sam 4. Помимо того, что новинка учтет элементы классической серии, она также предложит игрокам новые впечатления.
Дни24 11:40
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное