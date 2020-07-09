Общество

ПолитРоссияПолитРоссияЗаконопроект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии внесли в ГД

Законопроект о закреплении федеральной соцдоплаты к пенсии на уровне среднего размера прожиточного минимума на душу населения в конкретном субъекте за предыдущий год внесли в Государственную думу. Об этом следует из записи в электронной базе ГД.
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с чего всё началось
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен
 в Государственную думу.
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Что за законопроект об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера?

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