Общество
ПолитРоссияЗаконопроект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии внесли в ГД
Законопроект о закреплении федеральной соцдоплаты к пенсии на уровне среднего размера прожиточного минимума на душу населения в конкретном субъекте за предыдущий год внесли в Государственную думу. Об этом следует из записи в электронной базе ГД.
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Как отмечают авторы законопроекта «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации"», сейчас федеральную социальную доплату к пенсии получают неработающие граждане, имеющие пенсию ниже величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленного в регионе.Аргументы и Факты10 июля в 06:14
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Вывести стариков из нищеты: Госдуме предложили закрепить федеральную доплату к пенсии
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