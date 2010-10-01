с чего всё началось

Законопроект о закреплении федеральной соцдоплаты к пенсии на уровне среднего размера прожиточного минимума на душу населения в конкретном субъекте за предыдущий год внесли в Государственную думу. Об этом следует из записи в электронной базе ГД.

Законопроект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии внесли в ГД

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