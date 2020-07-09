Экономика
Газета.RuСоциальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Читать в источнике
Оценить464
с чего всё началось
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.Газета.Ru09 июля в 13:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Что за законопроект об изменении расчета прожиточного минимума пенсионера?
Аргументы и Факты10 июля в 06:14
Процедуру расчета регионального прожиточного минимума пенсионера предложили изменить
Парламентская газета09 июля в 12:58
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 04:21, Ашберн
Общество
Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
Экономика
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Гаджеты
Раскрыты секретные функции смартфонов
Секретные возможности смартфонов раскрыл эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко, передает агентство «Прайм».
Lenta.ru вчера в 23:55
Общество
Еще 16 случаев коронавируса выявлено в Крыму
За 11 июля на территории Республики Крым подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
КИА 02:55
Происшествия
Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете
РИА Новости вчера в 09:21
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
Общество
В США установлен рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
В США выявили рекордные 66,6 тыс. случаев заражения COVID-19, более 800 человек скончались.
БИЗНЕС Online вчера в 07:42
Экономика
Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров
Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
Вечерний курьер вчера в 10:04
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Общество
Вирусолог из Гонконга обвинила Китай в сокрытии правды о коронавирусе
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 10 июля в 03:13
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Происшествия
Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье
Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58
Авто
В Китае выпустили компактвэн в 1,5 раза дешевле Lada Largus
Совместное предприятие SAIC-General Motors – китайский автопроизводитель Wuling выпустил на рынок компактвэн Hong Guang V. Новинка оказалась практически в 1,5 раза дешевле российского Lada Largus, сообщают СМИ.
NewInform 03:55
Общество
Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом
В 2019 году список российских регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом возглавил Чукотский автономный округ, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
РБК 03:24
Технологии
Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке
Павел Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке за эксплуатацию разработчиков приложений и уничтожение стартапов по всему миру.
UfaTime.ru 09 июля в 16:09
Здоровье
В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса
Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08
Политика
Вассерман обвинил Украину в военном преступлении против России
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Киева появился шанс вернуть Крым.
URA.Ru вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Борису Корчевникову досталось после интервью с Анастасией Волочковой
RuNews24.ru вчера в 16:23
Общество
В Калининградской области от коронавируса умер 70-летний мужчина
В Калининградской области от коронавируса умер 70-летний мужчина.
Каскад 04:12
Происшествия
Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей
News.ru вчера в 12:25
Политика
В Польше началось голосование во втором туре выборов президента
Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.
ТАСС 01:03
Футбол
«Арсенал» выиграет у «Тоттенхэма» в 35-м туре АПЛ 12 июля
Матч 35-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Арсенал» начнется в 18:30 по московскому времени.
ODDS.ru 02:33
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 10 июля в 07:23
Общество
Путин поздравил коллектив «Орленка» с юбилеем
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников праздничных мероприятий, посвящённых 60-летию Всероссийского детского центра "Орлёнок", отметив, что это значимое событие для всего коллектива, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 03:51
Общество
Володин призвал чиновников перестроить работу с федеральными проектами
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал саратовских чиновников ответственнее относится к реализации федеральных проектов.
АиФ Саратов 01:18
Политика
Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился в маске
Президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса публично появился в медицинской маске.
РИА Новости вчера в 19:00
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52