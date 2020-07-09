с чего всё началось

Законопроект о закреплении федеральной соцдоплаты к пенсии на уровне среднего размера прожиточного минимума на душу населения в конкретном субъекте за предыдущий год внесли в Государственную думу. Об этом следует из записи в электронной базе ГД.

Законопроект о порядке начисления соцдоплаты к пенсии внесли в ГД

Футбол «Локомотив» ушел от поражения в матче чемпионата России с «Уфой» «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

Происшествия СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре. 235

Общество Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала. 1,7K

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,1K

Политика Советник главы офиса президента Украины назвал Сенцова приспособленцем Киев, 12 июля 2020, 16:11 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал Олега Сенцова, который отбывал наказание в России и был выдан Украине в сентябре 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами, иллюстрацией «хуторского приспособленчества».

Игры Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas В Сети появился трейлер ремейка GTA: San Andreas, создаваемого на графическом движке Unreal Engine 4. Он разрабатывается мододелами из команды ArcadiaSquad. 13

Политика Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. 124

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 3,4K

Финансы На развивающихся рынках наметился приток международных средств На развивающихся рынках наметился приток международных средств Минувшая неделя ознаменовалась рекордными вложениями в фонды Китая, которые превысили $6,1 млрд — максимум с 2015 года.

Единоборства Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

Происшествия В общежитии университета в Киеве зафиксировали вспышку COVID-19 Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна, сообщила в воскресенье пресс-служба Госпотребслужбы Украины.

Общество Экс-супруга основателя Amazon стала самой богатой женщиной США Состояние Маккензи Безос, получившей при разводе четверть акций компании, теперь оценивается в более чем 60 миллиардов долларов – пишет журнал Forbes. 11

Армия и оружие На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих. 503

Экономика Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews. 15

Гаджеты Опубликованы скрытые функции смартфонов С каждым обновлением мобильных операционных систем iOS и Android разработчики добавляют новые секретные функции. 24

Здоровье Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах Названы продукты, употребление которых в пищу тормозит мыслительную деятельность, а при постоянном присутствии в рационе — оказывает разрушительное действие на мозг. 9

Наука Ученые назвали продукт для профилактики гипертонии Ряд продуктов питания способствует нормализации артериального давления и они рекомендуются людям с гипертонией. 4

Политика Путин пообещал сохранять уважительный тон в международных переговорах Внешняя политика России останется корректной по отношению ко всем партнерам, поскольку руководство страны предпочитает вести международный диалог в исключительно уважительном тоне. 282