Общество
REGNUMЗаконопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
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Происшествия
CNN: сотрудников Белого дома призвали не выходить на работу из-за протестов
Сотрудники Белого дома получили электронные письма с рекомендацией временно не выходить на работу из-за протестных демонстраций, сообщает телеканал CNN со ссылкой на текст письма.
Газета.Ru 15:40
Происшествия
За спровоцированное ДТП 20-летняя магаданка лишится свободы 1 год 6 месяцев условно
MagadanMedia.ru 19:04
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Коммерсантъ 07:22
Экономика
Регионам спрогнозировали рост долга на 500 млрд рублей
Потребность регионов в дополнительных кредитах в 2020 году составит 500 млрд рублей, оценило рейтинговое агентство НКР.
Известия 17:00
Космос
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru 14:33
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Политика
Трамп объявил о разрыве отношений между США и ВОЗ
Соединенные Штаты прекращают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
МонаВиста вчера в 13:05
Космос
Пилотируемый корабль к МКС запустил Илон Маск
Сегодня 30 мая, в субботу, в 22:22 по Москве, был запущен первый пилотируемый космический корабль Илона Маска.
ГЛАС.RU вчера в 16:34
Гаджеты
Samsung готовится представить смарт-часы Galaxy Watch 2
По данным ряда источников компания готовится представить именно модель Samsung Galaxy Watch 2, которая станет логичным продолжением линейки, не обновлявшейся уже более полутора лет.
Актуальные Новости 08:51
Происшествия
Дело о пожаре в «Зимней вишне» закончили взяткой
Коммерсантъ 17:01
Футбол
Санчо получил желтую карточку за футболку со словами о Джордже Флойде
За показ майки англичанин получил желтую карточку. Санчо в этой встрече оформил хет-трик.
Бомбардир.ру 14:33
Игры
Дата выхода Factorio 1.0 изменилась из-за Cyberpunk 2077
Разработчики не скрывают – они идут на такой шаг в связи с релизом Cyberpunk 2077, запланированным на 17 сентября.
Городской портал Новый Нижний вчера в 04:00
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Общество
Спикер Мосгордумы заработал за 2019 год почти 2 млрд рублей
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников за 2019 год задекларировал доход в 1,9 млрд рублей. Это в 79 раз больше, чем годом ранее.
Росбалт вчера в 14:32
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Происшествия
СК проверит сообщения о халатности руководства больницы в Видном
"Следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области организовано проведении проверки информации, размещённой в одной из социальных сетей и СМИ, о возможной халатности руководства Видновской районной клинической больницы", - говорится в сообщении.
РИА Новости 16:50
Экономика
Кризис: первые итоги
6 марта разваливается соглашение ОПЕК +, Саудовская Аравия начинает демпинговать с ценами на нефть, они стремительно рушатся.
Сахалин.Инфо 18:56
Шоу-бизнес
Алферова призналась, что постоянно плакала в браке с Абдуловым
Ирина Алферова и Александр Абдулов прожили вместе 17 лет. После их расставания актриса признавалась, что тяжело переживает развод.
ФАН вчера в 20:21
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:41
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи.
BFM.ru 09:55
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
Экономика
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения.
Коммерсантъ 17:01
Политика
Песков ответил на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Алексей Майшев / Известия Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным.
РЕН ТВ 08:48
Общество
В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17:00
Космос
Роскосмос запланировал в 2020 году испытание двух новых ракет
Испытания двух новых ракет запланированы Роскосмосом в этом году.
МИР 24 05:30
Шоу-бизнес
Настасья Шубская показала фото сразу после родов
Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года.
Bimru.ru 08:46