Парламентарии от ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для домохозяек, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

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Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму

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