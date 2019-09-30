Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Законопроект о повышении МРОТ внесен в Госдуму

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