Экономика
REGNUMЗаконопроект о повышении МРОТ внесен в Госдуму
Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.
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Вытащить жителей России из бедности одним коэффициентом: На что способна смена в МРОТ
Царьград27 сентября в 02:45
Автоматически обработано 7014 источников, обновлено в 09:00, Вашингтон
Происшествия
Сестра Устинова прокомментировала ситуацию с приговором брату
RT на русском 08:19
Политика
Дебаты по протестным акциям в Москве пройдут в ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве.
Известия 07:12
Спорт
WADA считает неслучайными искажения данных московской лаборатории
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.
REGNUM 04:59
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Армия и оружие
Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении
По мнению главы российского оборонного ведомства, операции в Сирии подтолкнула Россию к тому, чтобы активно совершенствовать технику и системы вооружения.
Вести.Ru вчера в 13:04
Происшествия
В Петербурге школьника отправили в колонию за поджог знакомой
В Санкт-Петербурге школьника, который поджег свою знакомую в ноябре прошлого года, приговорили к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
РБК 08:15
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Футбол
«Спартак» может возглавить экс-тренер немецкого «Шальке-04» Тедеско
Стало известно, что одним из кандидатов на пост в столичном клубе может стать Доменико Тедеско, ранее возглавлявший немецкий "Шальке-04".
Вести.Ru 07:55
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Политика
МИД обвинил США в развязывании визовой войны
В июле российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов обвинил в Вашингтон в развязывании "визовой войны".
Газета.Ru 07:46
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Армия и оружие
С Плесецка успешно запустили баллистическую ракету «Тополь-М»
С космодрома Плесецк проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь-М».
Известия 08:20
Политика
В Севастополе сформирован новый состав правительства
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня представил новый состав городского правительства, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.
Российская газета 06:26
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости 28 сентября в 18:55
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Экономика
Путин утвердил повышение акцизов на вина
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года повысятся акцизы на вино.
Вести Подмосковья 03:40
Кино
Трейлер «King’s man: Начало» появился в Сети
iReactor 04:23
Происшествия
Запретивший лечить дочь с ВИЧ российский священник избежал наказания
В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд прекратил уголовное преследование священника Юрия Сычева и его супруги, обвиняемых в умышленном отказе лечения приемной дочери от ВИЧ, из-за которого она умерла.
Lenta.ru 07:31
Музыка
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru 03:41
Политика
Украина установила сроки достижения критериев для членства в ЕС и НАТО
В конце февраля на Украине был подписан проект закона, вносящего изменения в конституцию страны о курсе в Европейский союз и НАТО.
ФАН 07:43
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Политика
Журналистка обвинила Бориса Джонсона в домогательствах
Журналистка Шарлотта Эдвардс обвинила премьера Великобритании Бориса Джонсова в домогательствах.
Газета.Ru вчера в 15:16
Здоровье
Врачи онкоцентра имени Блохина пригрозили массовым увольнением
Ранее сотрудники центра рассказывали, что Варфоломеева создала в коллективе напряженную обстановку — угрожает сократить ставки, понижает заработные платы, нагружает врачей бумажной работой и препятствует работе волонтеров.
Известия 07:50
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
РИА Новости вчера в 12:30
Общество
Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ
Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 05:16