Законопроект о повышении в два раза налогового вычета разработан в Госдуме
Москва, 14 января 2021, 11:10 — REGNUM Законопроект о существенном повышении социального налогового вычета разработали депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.В источнике
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В Госдуме разработали законопроект об увеличении социального налогового вычета в два раза
Депутаты фракции "Справедливая Россия" подготовили законопроект об увеличении максимального размера социального налогового вычета более чем в два раза, документ направлен на рассмотрение правительства РФ. Об этом в четверг сообщил лидер справороссов Сергей Миронов.
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