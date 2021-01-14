Ярмольник: имя Грачевского стало синонимом «Ералаша»

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в четверг, 31 декабря, в канун Нового года стало известно, что основатель и художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский, борющийся с коронавирусной инфекцией, переведен в реанимацию.