Член комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев, который является автором законопроекта о продаже пива на стадионах, назвал сроки внесения документа в нижнюю палату парламента. Как пишет ТАСС, это может произойти до конца года.

Законопроект о продаже пива на стадионах внесут в ГД до конца года

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