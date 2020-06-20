Экономика
REGNUMЗаконопроект о прогрессивной шкале НДФЛ подготовили в Госдуме
Москва, 19 июня 2020, 14:26 — REGNUM Законопроект, вводящий прогрессивную шкалу налогообложения доходов физлиц, подготовили депутаты Госдумы от «Справедливой России» и направили в правительство РФ для получения отзыва.
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Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
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Курорты Краснодарского края снова принимают гостей
Спрос на отдых в Краснодарском крае в этом году вырос из-за сложности посещения заграничных курортов.
Вести.Ru вчера в 02:35
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов
В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер 20 июня в 08:04
Происшествия
В Китае утонули восемь школьников
Коммерсантъ 00:28
Экономика
Депутаты намерены предложить продлить ипотеку под 6,5% на 2021 год
Депутаты Государственной думы намерены во вторник, 23 июня, предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год.
Известия вчера в 22:16
Политика
Лукашенко рассказал о стремлении других стран «наклонить» Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что на страну извне будет оказываться очень серьезное давление, прежде всего экономическое.
Lenta.ru 00:37
Политика
Путин рассказал, чем занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, чем занимается в свободное время.
RT на русском вчера в 05:16
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Мама Тимати высказалась по поводу отписки от Решетовой в Instagram
После совместных выходных родительница рэпера и Анастасия Решетова отписались друг от друга в социальных сетях.
StarHit.ru вчера в 06:34
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости вчера в 04:15
Шоу-бизнес
Бизнес Пригожина и Валерии оказался на грани банкротства
iReactor вчера в 13:18
Происшествия
В Подмосковье возбудили дело после наезда на детей электрички
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после наезда на детей электропоезда в районе станции Расторгуево в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском вчера в 18:28
Общество
В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня
Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
ТАСС вчера в 10:47
Происшествия
Бывший парень умершей участницы «Дома-2» предположил причину её смерти
Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Анастасию Тарасюк могли убить, сообщил её экс-бойфренд Альберт Резин в интервью StarHit.
Московский Комсомолец вчера в 23:36
Общество
Спрогнозировано время начала второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавируса в России может начаться осенью. Такой прогноз изданию Ura.ru дал иммунолог Виталий Зверев.
Lenta.ru вчера в 20:48
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края идут обыски
Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела.
ТАСС вчера в 23:17
Армия и оружие
Рассекречены документы о первых днях Великой Отечественной войны
Минобороны России опубликовало на сайте исторические документы о начале Великой Отечественной войны.
Вестник Кавказа 19 июня в 01:38
Армия и оружие
Труба для имитации атомных взрывов появится в России
В 12-м ЦНИИ ведется работа над трубой, которая позволит создавать имитацию взрывов ядерных бомб для испытания военной техники.
Live24 вчера в 08:34
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Некоторые россияне уже делятся своими наблюдениями в соцсетях. Речь идет о кольцеобразном затмении Солнца.
Российская газета вчера в 07:37
Гаджеты
ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick скоро появится в Европе
В скором времени на европейском рынке поступит в продажу новая телевизионная приставка Xiaomi Mi TV Stick.
Rusargument 19 июня в 05:23
Происшествия
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Футбол
Арсенал (Тула) — Спартак 2:3
Матч 23-го тура РПЛ "Арсенал" – "Спартак", который проходит в эти минуты на тульском стадионе, завершился поражением хозяев.
Тульская служба новостей 20 июня в 11:34
Общество
Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»
Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости 20 июня в 03:23
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
Технологии
В Minecraft воссоздана Чернобыльская АЭС
По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com вчера в 10:35
Футбол
«Динамо» договаривается с «Краснодаром» о переносе матча
LiveSport.ru 20 июня в 15:05
Политика
Андрей Клишас — РБК: «Политики должны перестать думать о трансфере»
Чтобы система заработала, люди, в первую очередь некий политический класс, чиновники, парламентарии, крупные наши политики, члены правительства, они должны перестать думать о трансфере.
РБК 00:00
Политика
Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к встречам
Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российский лидер Владимир Путин готовится к деловым встречам лучше, чем это делает глава Соединенных Штатов Америки.
Газета.Ru вчера в 23:34