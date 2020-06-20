Москва, 19 июня 2020, 14:26 — REGNUM Законопроект, вводящий прогрессивную шкалу налогообложения доходов физлиц, подготовили депутаты Госдумы от «Справедливой России» и направили в правительство РФ для получения отзыва.

Законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ подготовили в Госдуме

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