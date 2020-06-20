Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭсеры направили в правительство проект о прогрессивной шкале НДФЛ

Фракция "Справедливая Россия" направила в правительство для получения отзывов пакет законопроектов о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения и налоговых льготах для малоимущих граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе лидера СР Сергея Миронова. Сейчас в России плоская шкала НДФЛ в 13%.
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Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно.
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Стоимость турпакетов оценили в аналитической службе Ассоциации туроператоров России.
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Покидающие остров сахалинцы бесплатно сдают анализы на коронавирус

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Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
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Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 21 июня

За последние сутки в Тульской области выявлено 86 новых случаев коронавируса.
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