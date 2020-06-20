Фракция "Справедливая Россия" направила в правительство для получения отзывов пакет законопроектов о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения и налоговых льготах для малоимущих граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе лидера СР Сергея Миронова. Сейчас в России плоская шкала НДФЛ в 13%.

Эсеры направили в правительство проект о прогрессивной шкале НДФЛ

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