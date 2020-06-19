Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭсеры направили в правительство проект о прогрессивной шкале НДФЛ

Фракция "Справедливая Россия" направила в правительство для получения отзывов пакет законопроектов о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения и налоговых льготах для малоимущих граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе лидера СР Сергея Миронова. Сейчас в России плоская шкала НДФЛ в 13%.
Читать в источнике
Комментировать5,6K
с чего всё началось
Она описала Набиуллиной предложение повысить ставку НДФЛ для богатых до 15% – о таком сценарии как об одном из обсуждаемых ранее говорили
 источники Forbes.
Ведомости19 июня в 08:46

Подробнее о событии

«Будешь знать, буржуй». Кому платить повышенный налог на личные доходы

Фонтанка.Ру20 июня в 02:09

Экономический географ Наталья Зубаревич — о перспективах выхода из нового кризиса

Znak.com18 июня в 17:01

«Справедливая Россия» подготовила законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

Коммерсантъ19 июня в 08:31

В СР подсчитали, сколько богачи должны бюджету России

News.ru19 июня в 09:03

Эсеры направили в правительство проект о прогрессивной шкале НДФЛ

РИА Новости19 июня в 07:27

В правительстве обсуждается повышение ставки НДФЛ для богатых

Независимая газета19 июня в 03:58

Богатые всполошились: неужели НДФЛ на высокие доходы повысят?

REGNUM19 июня в 12:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 00:46, Ашберн
Общество

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском вчера в 22:39
332
Футбол

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Николича

Московский "Локомотив" выиграл у "Оренбурга" со счетом 1:0 в первом матче под руководством нового главного тренера команды Марко Николича.
Российская газета вчера в 13:30
Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
752
Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
6
Общество

Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:16
124
Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
203
Футбол

«Зенит» в гостях разгромил ЦСКА

Vprognoze.ru 20 июня в 15:56
Происшествия

Прокуратура инициировала проверку по факту утечки топлива в Якутии

Газета.Ru вчера в 21:23
229
Происшествия

В управлении лесами Алтайского края идут обыски

ТАСС вчера в 23:17
46
Политика

Андрей Клишас — РБК: «Политики должны перестать думать о трансфере»

Чтобы система заработала, люди, в первую очередь некий политический класс, чиновники, парламентарии, крупные наши политики, члены правительства, они должны перестать думать о трансфере.
РБК 00:00
Игры

Для новых игр про Бэтмена и Отряд самоубийц зарегистрировали домены

Пользователи ResetEra обнаружили, что WB Games зарегистрировала два новых домена для видеоигр — один для «Бэтмена» (Gotham Knights — «Рыцари Готэма»), а другой для «Отряда самоубийц».
Игромания.ру вчера в 06:11
2
Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru вчера в 06:35
4,4K
Здоровье

В Абакане COVID-19 распространился сразу по трем общежитиям

Беспокоит мэра также скорость распространения коронавируса, заметно увеличившаяся с начала июня: «Если брать недельную динамику, то на первой неделе июня было 142 заболевших, на второй неделе – 191 человек, на третьей неделе июня – 251 человек, прирост очень серьёзный».
Новая Хакасия.Online 00:26
Общество

Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 миллионов доз

Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны, сообщил в интервью "Красной звезде" директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости вчера в 23:37
908
Авто

Минпромторг предоставил россиянам скидки от 10 до 25% на покупку авто

Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
Автоновости дня вчера в 11:55
24
Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru вчера в 07:31
285
Происшествия

В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки в Норильске, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости 00:26
91
Происшествия

Умер мужчина, ранивший полицейских в Москве

В воскресенье скончался мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве 15 июня.
Вести.Ru вчера в 10:10
1,3K
Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
3K
Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского врачей и медперсонал за вклад в борьбу с COVID-19, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 06:50
1,3K
Происшествия

Соседка рассказала о замуровавшей сына в бетон россиянке

Lenta.ru вчера в 22:31
21
Политика

Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву

Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
55
Общество

Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии

Президент России Владимир Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 20 июня в 07:14
2
Происшествия

Двое детей попали под электричку в Подмосковье

Электричка, следовавшая из Москвы в сторону Каширы, сбила двух детей.
Российская газета вчера в 15:07
87
Общество

Дмитрий Соколов раскритиковал священников в противовирусных костюмах

Участник «Уральских пельменей» и шоумен Дмитрий Соколов высказался против священников в масках и противовирусных костюмах во время коронавируса.
Уральский меридиан вчера в 23:23
Общество

Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае

Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно.
Известия вчера в 19:05
288
Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
47
Политика

Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к встречам

Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российский лидер Владимир Путин готовится к деловым встречам лучше, чем это делает глава Соединенных Штатов Америки.
Газета.Ru вчера в 23:34
15
Общество

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
1,9K
Общество

Новосибирские музеи и зоопарк возобновят работу с 24 июня

ТАСС вчера в 23:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное