с чего всё началось

Фракция "Справедливая Россия" направила в правительство для получения отзывов пакет законопроектов о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения и налоговых льготах для малоимущих граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе лидера СР Сергея Миронова. Сейчас в России плоская шкала НДФЛ в 13%.

Эсеры направили в правительство проект о прогрессивной шкале НДФЛ

Общество В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма. 332

Футбол «Локомотив» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Николича Московский "Локомотив" выиграл у "Оренбурга" со счетом 1:0 в первом матче под руководством нового главного тренера команды Марко Николича.

Наука Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19. 752

Культура Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет. 203

Политика Андрей Клишас — РБК: «Политики должны перестать думать о трансфере» Чтобы система заработала, люди, в первую очередь некий политический класс, чиновники, парламентарии, крупные наши политики, члены правительства, они должны перестать думать о трансфере.

Здоровье В Абакане COVID-19 распространился сразу по трем общежитиям Беспокоит мэра также скорость распространения коронавируса, заметно увеличившаяся с начала июня: «Если брать недельную динамику, то на первой неделе июня было 142 заболевших, на второй неделе – 191 человек, на третьей неделе июня – 251 человек, прирост очень серьёзный».

Общество Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 миллионов доз Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны, сообщил в интервью "Красной звезде" директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. 908

Происшествия Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области. 285

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Армия и оружие На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун". 3K

Общество Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского врачей и медперсонал за вклад в борьбу с COVID-19, сообщается на сайте Кремля. 1,3K

Общество Дмитрий Соколов раскритиковал священников в противовирусных костюмах Участник «Уральских пельменей» и шоумен Дмитрий Соколов высказался против священников в масках и противовирусных костюмах во время коронавируса.