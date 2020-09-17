Законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ внесен в Госдуму
Москва, 17 сентября 2020, 15:36 — REGNUM Законопроект об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) свыше 5 млн рублей правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.В источнике
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Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал на заседании правительства в среду об изменениях в сфере налогообложения, которые кабмин планирует реализовать в бюджете будущей трехлетки.
ТАССвчера в 08:12
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Парламентская газета08:08