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REGNUM
REGNUM

Законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ внесен в Госдуму

Москва, 17 сентября 2020, 15:36 — REGNUM Законопроект об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) свыше 5 млн рублей правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.В источнике
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ТАСС

Кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал на заседании правительства в среду об изменениях в сфере налогообложения, которые кабмин планирует реализовать в бюджете будущей трехлетки.
ТАССвчера в 08:12
Подробнее о событии
Парламентская газета

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ 15% для доходов свыше 5 млн рублей

Парламентская газета08:08
Реальное время

В Госдуму внесли законопроект о повышении ставки НДФЛ до 15% для богатых

Реальное время08:36
News.ru

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15% для богатых

News.ru08:25
ТАСС

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15% на доходы более 5 млн рублей

ТАСС08:25
RT на русском

В Госдуму внесён проект о ставке НДФЛ 15% для лиц с высоким доходом

RT на русском08:27
URA.Ru

Кабмин обсудит проект бюджета ПФР и повышение НДФЛ для богатых

URA.Ruвчера в 18:41
ИА Красная Весна

В правительстве обсудят повышение НДФЛ для богатых

ИА Красная Веснавчера в 18:49

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
РБК06:54
1,8K

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
3,5K

Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 24вчера в 05:35
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Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Российская газета05:45
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Литва отказалась поддерживать санкции ЕС против Польши

Литва не разделяет позицию Евросоюза по поводу нарушения Польшей фундаментального принципа независимости судебной системы и не поддержит санкции в отношении Варшавы, заявил литовский премьер-министр на совместной пресс-конференции с главой польского правительства Матеушем Моравецким.
Взгляд.ру07:35

РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс02:21
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Девять региональных «мусорных» операторов могут приостановить работу

Девять операторов по сбору твердых коммунальных отходов в пяти российских регионах могут приостановить деятельность, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Российского экологического оператора (РЭО).
РИА Новости06:59
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