Политика
КоммерсантъЗаконопроект о пропаганде наркотиков вернут авторам
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернет законопроект о пропаганде наркотиков его авторам — депутатам от «Справедливой России», заявил агентству «РИА Новости» глава комитета Павел Крашенинников.
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Они законопроект фактически не внесли, потому что нет отзывов. Законопроект считается невнесенным. Второе — они внесли вместе с КоАПом, это тоже запрещено.
— Павел Крашенинников, российский государственный деятельПолитсовет 08:54
с чего всё началось
Депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предусматривается уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.Реальное время06:09
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Сергей Миронов внес законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков
Государственная Дума РФ05:42
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МедиаПоток вчера в 12:03
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Авто
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Начался прием заказов на полноприводные минивэны Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer, а также фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy в версиях длины L2 и L3 — 4959 и 5309 мм соответственно.
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Максимальная стоимость с начала торгов в среду на момент публикации составляла 259 руб. В июле акции "Газпрома" дорожали до 256,4 руб. Дороже всего акции компании стоили 22 мая 2008 г. – 369,5 руб. Рост котировок "Газпрома" начался 29 октября после сообщений о том, что компания полностью завершила заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири".
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