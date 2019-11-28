Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Законопроект о психиатрическом обследовании педагогов внесен в Госдуму

Парламентарии предложили обязать преподавателей раз в пять лет проходить психиатрическое освидетельствование.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

«Защитить учащихся»: в России будут тщательно проверять психику педагогов

Газета.Ru16:24

«Болезнь Соколова». В Госдуму внесли проект закона о психиатрическом обследовании преподавателей вузов

Фонтанка.Ру11:54

В Госдуме предложили обязать педагогов проходить психиатра каждые 5 лет

Петербургский дневник12:56

В Госдуме предложили проводить психиатрическое освидетельствование преподавателей

Телеканал Санкт-Петербург12:34

В Думу внесены поправки об обязательном психиатрическом обследовании преподавателей

Интерфакс12:23

В Госдуму внесли законопроект о психиатрическом освидетельствовании преподавателей

ТАСС13:01

В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов

РИА Новости11:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 21:11, Ашберн
Происшествия

Появился новый способ мошенничества с банковскими картами

СМИ предупреждают о новом способе мошенничества с банковскими картами.
Вести.Ru 20:45
Экономика

Названы лучшие и худшие страны Европы по финансовому благополучию

Шведская компания Intrum AB составила список финансового благополучия стран Европы. Возглавили рейтинг Германия и Австрия, пишет Bloomberg.
Известия 20:40
Политика

Киев осудил назвавший Севастополь российским городом британский журнал

Посольство Украины в Великобритании выразило свое «разочарование» в связи с тем, что в журнале, который выпускает британский Международный институт стратегических исследований (IISS), Севастополь указан как российский город.
РБК 13:15
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва" Оксана Воеводина стала гостьей на всероссийской премии "Лидеры мнений 2019".
Дни.ру 07:41
Космос

Сообщения о гибели Большого Красного Пятна Юпитера сильно преувеличены

Большое Красное Пятно Юпитера представляет собой самый мощный шторм в Солнечной системе.
ГЛАС.RU 26 ноября в 07:20
Шоу-бизнес

Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Слово и Дело 19:11
Здоровье

Названы причины развития онкологии у детей Новосибирской области

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов рассказал о возможных причинах, которые вызывают онкологию у детей региона, в частности у новорожденных из Искитима и Бердска.
RuNews24.ru 05:17
Общество

Минтруд не может сделать 31 декабря 2019 года выходным

Централизованно сделать 31 декабря нерабочим днем в этом году уже невозможно, потому что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, объяснил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Коммерсантъ 13:23
Политика

Россия и Украина обсудили транзит газа

Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
РБК 14:17
Армия и оружие

Российский генерал сообщил о невозможности перехвата ракеты «Ярс»

Межконтинентальные баллистические ракеты пятого поколения "Ярс" нельзя перехватить средствами ПРО, которые существуют на данный момент.
Газета.Ru 21:02
Политика

Зеленский и Меркель обсудили подготовку к «нормандскому» саммиту

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к предстоящему 9 декабря саммиту в «нормандском формате».
Rambler News Service 09:54
Здоровье

Будет создан единый регистр получателей льготных лекарств

В России будет создан единый регистр получателей льготных лекарственных средств.
Medvestnik.ru 07:57
Футбол

Главный тренер «Базеля» назвал «Хетафе» фаворитом игры с «Краснодаром»

Испанский "Хетафе" будет фаворитом в матче с "Краснодаром" в заключительном туре группового этапа футбольной Лиги Европы, считает главный тренер швейцарского "Базеля" Марсель Коллер.
РИА Новости 13:55
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова отменила концерт в Мурманске

NewInform вчера в 07:02
Происшествия

Более 20 россиян остаются в больнице после ДТП в Доминикане

Коммерсантъ 18:22
Кино

На Netflix покажут «Ирландца» Мартина Скорсезе

На платформе Netflix 27 ноября состоится премьера нового фильма режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец».
BFM.ru 26 ноября в 04:47
Политика

Соцопрос показал резкое падение рейтинга Зеленского

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 52%, утверждают киевские социологи.
Газета.Ru 06:13
Политика

Трамп внезапно прилетел в Афганистан

Президент США Дональд Трамп неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами и офицерами.
Вести.Ru 14:32
Политика

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса

Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
ТАСС 07:24
Футбол

Дзюба сравнил матч со «Спартаком» с войной

RT на русском 01:42
Политика

Делегация Украины сорвала выступление российского представителя в ООН

РИА Новости 15:32
Музыка

Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом

Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Super.ru 03:28
Общество

Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
РИА Новости 09:55
Армия и оружие

В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М

Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.
Журналистская правда 06:07
Общество

Шнурова пригласили в Волгодонск увидеть современных сварщиков

Панорама Ростова-на-Дону вчера в 07:25
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей

Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил покупку новогодней ёлки стоимостью почти в 18 млн рублей для центральной площади города.
RT на русском 03:29
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Киберспорт

В Overwatch можно поиграть бесплатно целую неделю

Игромания.ру вчера в 02:16
Общество

Москва получила премию World Travel Awards-2020

ТВ Центр 14:05
Футбол

«Арсенал» дома проиграл «Айнтрахту» в матче Лиги Европы

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы английский "Арсенал" на поле домашнего стадиона "Эмирейтс" в Лондоне проиграл немецкому "Айнтрахту" со счетом 1:2. У победителей встречи дубль оформил Даити Камада (55-я, 64-я минуты), а у хозяев поля единожды отличился Пьер-Эмерик Обамеянг (45+1).
Вести.Ru 17:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное