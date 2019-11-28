Общество
Телеканал 360°Законопроект о психиатрическом обследовании педагогов внесен в Госдуму
Парламентарии предложили обязать преподавателей раз в пять лет проходить психиатрическое освидетельствование.
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В Госдуме предложили проводить психиатрическое освидетельствование преподавателей
Телеканал Санкт-Петербург12:34
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