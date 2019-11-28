Парламентарии предложили обязать преподавателей раз в пять лет проходить психиатрическое освидетельствование.

Законопроект о психиатрическом обследовании педагогов внесен в Госдуму

Политика Киев осудил назвавший Севастополь российским городом британский журнал Посольство Украины в Великобритании выразило свое «разочарование» в связи с тем, что в журнале, который выпускает британский Международный институт стратегических исследований (IISS), Севастополь указан как российский город.

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Общество Минтруд не может сделать 31 декабря 2019 года выходным Централизованно сделать 31 декабря нерабочим днем в этом году уже невозможно, потому что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, объяснил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

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Общество Меркель упала на сцене в Берлине Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.